武漢肺炎：恒生及中銀披露最新分行營業安排

恒生亦正安排18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心分階段於2月5日或之前暫時停止服務。

為預防新型冠狀病毒，該行自1月29日起已經實施一系列防疫措施，包括加強分行和辦公室的清潔及消毒措施，以及所有非提供必須服務的員工需留在家中工作至2月8日，銀行已暫停所有員工前往內地公幹，而所有於新年假期曾往內地的員工，需通知上級及在返港14天內要留在家中工作。

【中國銀行(香港)】

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，因應目前防疫抗疫工作的需要，為確保客戶可使用銀行服務，同時保障客戶及員工的健康，該行決定調整部分分行的服務安排。有關安排已綜合考慮各區銀行服務需求、近日到分行的人流情況、鄰近地區分行網點的布置，以及實施分隔工作安排等因素。該行會繼續留意疫情發展，因應情況採取適切的應對措施。

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