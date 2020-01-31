【市後重點睇】油價反彈1% 道期偏軟
2020年01月31日 16:17
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(Getty Images圖片)
美匯指數報97.9，離岸人民幣(CNH)6.98上落，港匯處7.76水平，美元兌日圓回落至109.05，歐元兌美元企1.1026，英鎊續揚，見1.3124。油價反彈1%，布油及紐油分別報58.93及52.82美元。道指期貨跌49點。
●市後關注點
-18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)、歐元區1月消費物價指數(CPI)
-21:30 美國12月個人收入及個人開支
-22:45 美國1月芝加哥採購經理指數(PMI)
-23:00 美國1月密揭根大學消費情緒指數終值
●恒生指數全日收報26,312點，跌136點或0.52%；鼠年開局以來，3日累跌1,637點。國企指數收報10,240點，跌84點或0.82%。主板成交1,030億港元。
●總結1月，恒指累跌1,877點或6.6%，是2016年以來表現最差的1月。https://bit.ly/38RTqTX
-張智威指24,900點是下個支持位。
-二、三線醫藥股熱炒，蓮和醫療再倍升。
●亞洲股市：日股收升227點，全周累挫2.6%。
●武漢肺炎：
-全球經濟損失1,600億美元，勁過沙士4倍！https://bit.ly/3b02jN4
-病毒不確定！基金大佬話投資策略係...
-羅斯料損害中國經濟，美國或從中受惠。
-運房局一手私樓供應數字稍後公布。
-惠譽指對澳門博彩業產生重大現金流影響。
-Levi's關閉中國約一半分店，料阻礙增長計劃。
-過半產品內地代工，任天堂憂影響出貨。
-友邦客戶染病隔離，將獲一筆過賠償。
-庫德洛指美國不會以疫情作貿易談判籌碼。
-龍湖及萬科商業旗下商場租金減半。
-長實叫停下月15日海之戀車位銷售計劃。
●差估署：12月香港私人住宅售價指數按月回落1.6%。https://bit.ly/2RIdBOM
-差估價：12月港島及新界細單位呎價齊跌，九龍獨升。
-林一鳴估計今年住宅樓價橫行。
-會地黃光耀料短期物業成交放緩。
-長實郭子威料下半年會轉升。
-投資者吳龍飛料全年樓價最悲可瀉40%。
-利嘉閣料首季續受壓，最多跌半成。
-萊坊料未來2個月住宅成交最多挫35%。
-陳永傑料小陽春延至3或4月出現。
●滙豐24個網點下周一起暫停服務。
-兩至三成銀行分行料暫關閉，其餘縮營業時間。
-金管局料最多三成銀行分行暫關閉，滙豐停24個網點。
-恒生銀行18間分行及港鐵站辦事處將停止服務。
-恒生及中銀披露最新分行營業安排。
●港流入資金減？新加坡非居民存款連續兩年回升。
●日本上月工業產出回升1.3%，勝預期。
●中國1月官方製造業PMI降至50，符合預期。
●全球經貿戰：中國上月進口美國大豆激增44倍。
●傳QBE暫停做樓價600萬元以上新按保。
●駿隆公布1月份強積金表現，截至今年1月22日，打工仔強積金平均每人賺2,332元。數據未計武漢肺炎影響。
●二手樓價指數按周升0.28%，連升兩周。
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