【市後重點睇】油價反彈1%　道期偏軟

美匯指數報97.9，離岸人民幣(CNH)6.98上落，港匯處7.76水平，美元兌日圓回落至109.05，歐元兌美元企1.1026，英鎊續揚，見1.3124。油價反彈1%，布油及紐油分別報58.93及52.82美元。道指期貨跌49點。

●市後關注點

-18:00 歐元區第4季國內生產總值(GDP)、歐元區1月消費物價指數(CPI)

-21:30 美國12月個人收入及個人開支

-22:45 美國1月芝加哥採購經理指數(PMI)

-23:00 美國1月密揭根大學消費情緒指數終值

●恒生指數全日收報26,312點，跌136點或0.52%；鼠年開局以來，3日累跌1,637點。國企指數收報10,240點，跌84點或0.82%。主板成交1,030億港元。

-張智威指24,900點是下個支持位。

-二、三線醫藥股熱炒，蓮和醫療再倍升。

●亞洲股市：日股收升227點，全周累挫2.6%。

●武漢肺炎：

-病毒不確定！基金大佬話投資策略係...

-羅斯料損害中國經濟，美國或從中受惠。

-運房局一手私樓供應數字稍後公布。

-惠譽指對澳門博彩業產生重大現金流影響。

-Levi's關閉中國約一半分店，料阻礙增長計劃。

-過半產品內地代工，任天堂憂影響出貨。

-友邦客戶染病隔離，將獲一筆過賠償。

-庫德洛指美國不會以疫情作貿易談判籌碼。

-龍湖及萬科商業旗下商場租金減半。

-長實叫停下月15日海之戀車位銷售計劃。

-差估價：12月港島及新界細單位呎價齊跌，九龍獨升。

-林一鳴估計今年住宅樓價橫行。

-會地黃光耀料短期物業成交放緩。

-長實郭子威料下半年會轉升。

-投資者吳龍飛料全年樓價最悲可瀉40%。

-利嘉閣料首季續受壓，最多跌半成。

-萊坊料未來2個月住宅成交最多挫35%。

-陳永傑料小陽春延至3或4月出現。

●滙豐24個網點下周一起暫停服務。

-兩至三成銀行分行料暫關閉，其餘縮營業時間。

-金管局料最多三成銀行分行暫關閉，滙豐停24個網點。

-恒生銀行18間分行及港鐵站辦事處將停止服務。

-恒生及中銀披露最新分行營業安排。

●港流入資金減？新加坡非居民存款連續兩年回升。

●日本上月工業產出回升1.3%，勝預期。

●中國1月官方製造業PMI降至50，符合預期。

●全球經貿戰：中國上月進口美國大豆激增44倍。

●傳QBE暫停做樓價600萬元以上新按保。

●駿隆公布1月份強積金表現，截至今年1月22日，打工仔強積金平均每人賺2,332元。數據未計武漢肺炎影響。

●二手樓價指數按周升0.28%，連升兩周。

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