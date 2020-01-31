【中環剝花生】財金專家醒你股市抗疫大法！
2020年01月31日 17:05
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武漢肺炎持續擴散，港股鼠年跌足3日！疫情之下，市況係咪好難預測？參考2003年經驗，港股又會下試到咩位先識停？
驚個市仲有排跌個個搶住沽貨，只有沈大師再次逆大勢嚟走！建議長線投資者現水平分段吸納優質股，莫非精通玄學的沈大師算到港股已見底？「知音人」青姐胡孟青又會以咩經典金句回應？「你玩股，股玩你！」呢句又啱唔啱用？
今集《中環剝花生》搵嚟沈大師及青姐胡孟青同大家傾傾！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！
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