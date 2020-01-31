港交所就企業版WVR諮詢 倡設日落條款最長10年
2020年01月31日 17:07
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香港交易所(00388)發表「企業版」同股不同權(WVR)諮詢文件，建議將WVR受益人身份由「個人」擴至企業，但會施加額外條件及投資者保障。諮詢為期3個月，於5月1日結束。
針對法團身份的WVR受益人特有的風險(例如WVR架構的「長青」風險)，諮詢文件建議必須有設時限的「日落」條款，WVR的有效期不超過10年，其後可經獨立股東批准而續期，每次不超過5年。其投票權亦不得超過普通股投票權的5倍。
資格規定方面，企業WVR受益人亦必須在聯交所或合資格交易所作第一上市，市值至少2,000億元。它們亦必須於上市發行人上市時擁有其至少30%的經濟利益，並持續擁有不少於此比率的經濟利益。
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