港交所就企業版WVR諮詢　倡設日落條款最長10年

針對法團身份的WVR受益人特有的風險(例如WVR架構的「長青」風險)，諮詢文件建議必須有設時限的「日落」條款，WVR的有效期不超過10年，其後可經獨立股東批准而續期，每次不超過5年。其投票權亦不得超過普通股投票權的5倍。

資格規定方面，企業WVR受益人亦必須在聯交所或合資格交易所作第一上市，市值至少2,000億元。它們亦必須於上市發行人上市時擁有其至少30%的經濟利益，並持續擁有不少於此比率的經濟利益。

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