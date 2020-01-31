市況轉靜！去年12月新申請住宅按揭按月減16.7%

香港金融管理局公布住宅按揭統計調查結果，去年12月新申請貸款個案按月減少16.7%，至7,836宗。月內新批出的按揭貸款額則減少5.4%至266億元，當中二手市場交易所批出的貸款增加5.2%，至158億元。不過，一手市場及轉按交易所批出的貸款雙雙跌逾17%。

去年12月，新取用按揭貸款額按月減少3.1%，至214億元。截至去年12月底，未償還按揭貸款總額按月增加0.5%，至14,365億元。

以香港銀行同業拆息(Hibor)作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，按月下降2.6個百分點，至12月的77.1%。以最優惠貸款利率(P)作為定價的新批按揭貸款所佔比例，則於12月升至19.8%，按月漲2.1個百分點。

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