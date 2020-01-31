武漢肺炎：南韓經濟恐被拖低0.4個百分點

南韓媒體報道，當地現代經濟研究院發布《新型冠狀病毒感染肺炎對韓國經濟的影響」研究報告》，預測武漢肺炎疫情在當地擴散的經濟影響，又預計疫情會拖低2020年南韓經濟增長0.1個至0.4個百分點。

研究報告按「疫情集中在中國境內」，以及「疫情在南韓大規模擴散兩種情況」作估算，報告指出，如果疫情僅集中在中國境內，今年1至4月南韓的外國遊客將減少61.6萬人，旅遊業相關收入將減少9,000億韓圜。如果疫情在南韓境內爆發，則遊客數量將銳減202.1萬人，相關收入最多減少2.9萬億韓圜。

另外，報告指出，由於疫情拖低中國境內消費，將直接打擊南韓出口。

總括而言，如果疫情集中在中國，南韓今年的經濟增長料下降0.1個百分點；但如果出現上述在南韓境內爆發的情況，則可能會拖低0.4個百分點。

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