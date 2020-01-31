TVB獲宏達電董事長王雪紅增持

Young Lion Holdings Limited(簡稱YLH)為TVB的大股東，持有TVB的26%權益(逾1.13億股TVB股份)。

TVB在1月22日發公告指出，陳國強辭任董事局主席及非執行董事等職務，均於2月4日生效。公告又指，陳氏已就出售其於YLH股份之權益簽署有條件買賣協議，須待通訊局批准。是次建議交易完成後，陳氏將不再持有TVB任何股份權益，他將於此後開展退休生活。

其後1月24日聯交所股權披露顯示，一位名為徐敬(Hsu, Kenneth Kin)的人士取得TVB主要股東YLH的56.51%權益，估計即陳氏原來的持股。

《東網》記者已就上述權益披露向TVB查詢，暫時未獲回覆。

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