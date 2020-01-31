理財Campus：親子遊戲　玩出投資之道

傳統新春團拜通常會開雀局，但今年財金界新春團拜就一反傳統，約齊四個家庭到國農證券董事總經理林家亨府上，來個「新春Board Game大格鬥」。財金界爹哋媽咪靜靜雞講，玩Board Game有趣味之餘，仲可以輕鬆灌輸正確理財之道畀小朋友，一舉兩得！

依個「Board Game大格鬥」嘅拜年概念咁新穎，難怪小朋友們都願意坐足成個下午，玩得樂而忘返。六位小朋友初次見面，兩個角色扮演的Board Game就成為了最佳之破冰遊戲。四位財金爸爸媽媽從旁觀察提點，同時向孩子們傳授理財投資心法。

兩個角色扮演的Board Game為卡卡頌(Carcassonne)及矮人礦坑(Saboteur)。在卡卡頌遊戲中，玩家飾演中古世紀領主，和其他領主競爭道路、城堡、修道院及農田，以使他們在卡卡頌土地擁有最大勢力。

國農證券董事總經理林家亨的兒子Jaeden及女兒Hailey精叻醒目，短時間內便能掌握玩法。Hailey採用短線策略霸佔城堡搶分，而每一城堡版塊都有兩倍分數進帳，所以她的分數快速擴大。

Jaeden則選擇分散投資在農田及城堡，霸佔農田的棋子不能在中途抽走，分數要待遊戲結束時一併計算，屬於長線投資，故考驗玩家的耐性及眼光。在遊戲中，Jaeden無懼分數持續落後其他對手，最後成功靠農田的潛在高價值反敗為勝。

然而，運用短線或長線投資均沒有對錯，勝負取決於眼光及運氣。林家亨不時在生活細節上給小朋友滲透投資時間觀念，「例如一盒朱古力攤長啲食，咪可以嘆耐啲。好似啲錢慢慢用，咪可以用耐啲。」

而另一個Board Game為Saboteur，其意思是指破壞者。遊戲中，玩家要扮演一群挖金礦的矮人，但其中有些壞矮人心懷不軌想搞破壞，所以矮人在挖金礦的同時，要找出誰是壞矮人並癱瘓他。

證券分析員譚朗蔚兒子Kayton非常投入遊戲，並表現出運動家精神。他勇敢假設，大膽嘗試，試圖將壞矮人一網打盡。有次，他「點錯相」，封鎖了無辜的盟友時，只好承認錯誤，並設法補救，召喚盟友解封無辜者。此外，他會不時檢視自己的目標，即黃金卡的位置，帶領盟友一同完成任務。

被Kayton「點錯相」的是瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權兒子Trevor，他無法前進，但仍依舊沉着應戰，所以法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹及譚朗蔚紛紛誇獎他具高逆境商數（AQ）。Trevor爸爸翁世權指，「仔仔愛參與運動比賽，所以我經常提醒他勝不驕、敗不餒，而這心態亦適用於面對任何輸贏。」

在日常生活上，蔡秀虹很有部署，教五歲兒子Enoch儲蓄。她指，「我每日都會畀一蚊佢放入錢罌。佢遇到好鍾意嘅玩具，我就會問佢幾多錢，同埋要儲幾多日先夠錢買，等佢學認數字兼學會物價平貴嘅概念，即買愈貴嘅玩具，所付出嘅成本自然會愈大。有時，他意識到件玩具好貴，會自己話唔買。」但她笑言，仔仔尚未能掌握「想要」及「需要」的理財概念，在他的世界裏，糖果及玩具都是必須的。

譚朗蔚會透過日常生活習慣，例如儲零用錢、用八達通錶、儲印花及去旅行消費，灌輸正確的理財概念給兩位孩子。他亦會在家中進行模擬打工遊戲，請小朋友分擔家務，例如洗碗、清潔等，然後由爸爸媽媽利用假錢發放薪酬，小朋友再用薪酬購買心儀禮物或支付外出開支。

翁世權同樣重視身教，他笑指，「同仔仔出街食飯時，我有時會叫佢估吓埋單幾錢，等佢唔好食米唔知米貴。」並重點教導兒子以下三個理財小知識。第一，學會儲錢。第二，學會量入為出，購物時分清「想要」或「需要」。第三，學會分辨物價的平與貴。

多數父母都會將孩子的利是錢存入銀行，但翁世權就教Trevor分散投資。他說，「部分擺喺我度，我會擔任銀行角色，然後用紙充當存摺簿紀錄帳目，但當然都會象徵式抽番少少交稅，當幫補爹哋媽咪嘅利是支出。剩餘嘅利是錢會畀Trevor當零用錢，畀佢自己用或者買禮物畀朋友。」此外，我正幫兒子供一份儲蓄人壽保險，待他十八歲時全數提取。

●引導思考 點出投資謬誤

翁世權經常透過玩Board Game引導孩子思考理財之道。例如大富翁(Monopoly)遊戲中的壟斷概念在真實世界是不可取，追求共贏才是最理想的商業行為。

蔡秀虹亦會與兒子玩UNO，他說，「仔仔起初攞到功能牌，例如Draw Two、Draw Four或Skip，會沾沾自喜，認為勝算在握。我會繼續陪佢玩，同埋畀佢試過成為輸家，等佢知道輸贏乃兵家常事，何足掛齒。」正如投資也有風險，有贏亦會有輸。她指，投資量力而為才是王道，買輪證等槓桿產品亦然，宜先衡量風險，確保自己有能力承擔最壞後果才入市。

●理財觀念 需因時制宜

新一代孩子的理財觀念與上一代有大差別。蔡秀虹說，成長環境不同，所以理財觀亦要因時制宜。她憶述自己兒時，普遍家庭的生活條件並不優越，所以沒有太多財富可理，孩子們都靠節流累積財富，而她自己亦是「慳大」的。但現今社會物質生活豐富，孩子有財可理，另有更多投資工具讓大家錢搵錢，所以新一代孩子更需要建立正確理財觀念，才不會於投資上弄得焦頭爛額。

翁世權續指，不需急於教孩子投資股票，反而要教導正確的理財觀念，把根基打好，將來做任何投資都會更得心應手。他續指，投資與工作一樣，隨着時代與科技進步，當兒子長大時，目前熱門的投資產品或職業，可能不存在，所以孩子應率先學會求生技能。他分享個人經歷，指其年幼時，衍生產品尚未盛行，但現在卻家喻戶曉，他亦加入衍生產品銷售行列，被業界冠以「輪王」稱呼。

畢竟天下父母心，父母必然想孩子未來生活有保障，而林家亨及譚朗蔚都打算送一層樓給孩子。林家亨解釋，孟子論治國之道，「民有恒產，才有恒心。」而古代所指的恒產為土地或田，現代則為物業，故持有物業者心安定，期望孩子生活無憂。

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