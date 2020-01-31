新盤UPDATES：受累疫情 一手全月錄逾20宗交易告吹
2020年01月31日 19:24
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疫情蔓延為樓市前景增添不明朗因素，近日部分樓盤繼續出現交易告吹個案，令1月整體一手住宅市場已錄20多宗同類情況。即使本月開售熱銷的港島區全新項目，亦錄得首宗交易再未有進展。
●THE RICHMOND首錄交易未有進展個案
據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下西半山THE RICHMOND原本於1月21日售出的3樓D單位，實用面積283方呎，成交價856.9萬元，剛已列明為交易再未有進展，發展商隨即更新價單，價單售價調升2%至874.1萬元，呎價由30,279上調至30,887元。
●愛海頌兩房戶交易告吹
長實集團(01113)長沙灣愛海頌的成交紀錄冊顯示，原於1月20日以917.7萬元售出的3座17樓F室，間隔兩房設計，實用面積506方呎，呎價18,136元，已列為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●長實因應疫情 叫停下月海之戀車位銷售安排
受武漢肺炎疫情影響，個別發展商叫停銷售計劃。長實地產投資董事郭子威證實，因應政府已提升應變級別，確診及懷疑感染個案亦增加，考慮到準買家及員工安全，決定取消旗下荃灣海之戀原於2月15日發售車位及電單車位的安排。
他指出，會密怍留意疫情發展，待問題解決後，會通知客戶於安全及公平情況下，再度安排車位銷售。
●形薈天池屋逾5460萬沽 呎價逾4.2萬雙破頂
樓市交投減慢，但新盤特色戶仍錄高價承接。市場消息透露，新鴻基地產(00016)旗下筲箕灣形薈，剛售出2座頂層A室天池屋，實用面積1,279方呎，平台及天台分別370與1,036方呎，設有私家泳池，連3個車位成交價5,460.2萬元，呎價42,691元，同樣創出項目歷來新高紀錄。
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