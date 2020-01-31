新盤UPDATES：受累疫情　一手全月錄逾20宗交易告吹

疫情蔓延為樓市前景增添不明朗因素，近日部分樓盤繼續出現交易告吹個案，令1月整體一手住宅市場已錄20多宗同類情況。即使本月開售熱銷的港島區全新項目，亦錄得首宗交易再未有進展。

●THE RICHMOND首錄交易未有進展個案

●愛海頌兩房戶交易告吹

●長實因應疫情 叫停下月海之戀車位銷售安排

受武漢肺炎疫情影響，個別發展商叫停銷售計劃。長實地產投資董事郭子威證實，因應政府已提升應變級別，確診及懷疑感染個案亦增加，考慮到準買家及員工安全，決定取消旗下荃灣海之戀原於2月15日發售車位及電單車位的安排。

他指出，會密怍留意疫情發展，待問題解決後，會通知客戶於安全及公平情況下，再度安排車位銷售。

●形薈天池屋逾5460萬沽 呎價逾4.2萬雙破頂

－－－－－－