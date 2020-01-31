樓價UPDATES：價跌量升　美孚新邨1月交投活躍

荔枝角美孚新邨1月份交投活躍，共錄約31宗買賣，實用呎價約13,513萬元 。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城采逸軒高層B室，實用面積344方呎，屬兩房間隔，望樓景並可享部分海景。去年6月開始放盤，業主原開價830萬元，經議價後減價80萬元，以750萬元易手，實用呎價21,802元。原業主持貨7年，帳面獲利約350萬元。

●小西灣藍灣半島8座高層E室，實用面積601方呎，間隔為三房包括套房，望池景及內園景。業主原叫價1,038萬元，有見香港經濟前景不明朗，終願減88萬元，以950萬元轉售，實用呎價15,807元。買家為區內兩房單位業主，鍾情屋苑交通方便，生活設施齊備，因此決定換樓。

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九龍區

●美孚新邨3期百老滙街57號中層D室，實用面積657方呎，採三房間隔，外望內園景，獲同區換樓人士以920萬元承接，實用呎價14,003元。原業主於2012年以約482萬元入市，帳面獲利438萬元。

●將軍澳廣明苑本月暫錄約9宗買賣，當中C座高層15室兩房戶，實用面積426方呎，由於單位位處高層，景觀開揚，吸引白居二買家以418萬元未補價購入，實用呎價9,812元。而已移民加拿大的業主，是次返港簽約。

●將軍澳藍塘傲6座高層B室一房戶，實用面積405方呎，向東外望海景。單位原叫價760萬元，日前減至738萬元交吉易手，實用呎價18,222元。據了解，原業主於2016年以約628.4萬元購入上述物業，持貨約3年帳面獲利109.6萬元。屋苑現時約有40個放盤，叫價由720萬元起。

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新界區

●元朗錦綉花園K段5街單號屋，實用面積1,035方呎，開價約1,500萬元，議價後以1,350萬元沽出，實用呎價13,043元。原業主於2010年11月以500萬元入市，持貨10年帳面獲利850萬元。

●荃灣愉景新城本月錄得6宗成交，較上月多一宗，呎價則持平，平均實用呎價約14,500元。屋苑11座低層A室，實用面積658方呎，為三房包括套房間隔，業主因移民而賣樓，經外區用家議價後，單位最終以965萬元成交，實用呎價14,666元。

●東涌東環2B座高層6室，實用面積411方呎，間隔為一房連書房，以1.25萬元租出，實用呎租30.4元。同類型單位在農曆新年前月租一般約1.35至1.4萬元，反應是次租金屬偏低。若以業主於2018年購入價600萬元計算，回報率約2.5厘。

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