武漢肺炎：中國政府將助受困企業證明「不可抗力」

外國傳媒報道，中國表示，對於受到新型冠狀病毒影響及為了遏制病毒傳播，而導致業務受到衝擊的企業，將會提供「不可抗力」證明的支持。

根據中國貿促會在網站上發布的聲明指，受疫情影響，無法如期或不能履行國際貿易合同的企業，可向貿促會申請辦理「不可抗力」相關事實性證明；同時還將持續提供便捷高效原產地服務。

企業出於戰爭、嚴重氣候事件等無法控制的原因而無法履行合同義務時，可宣布「不可抗力」事件。

事實上，佔中國全國GDP約2/3的省份，已將農曆新年假期至少延長到2月的第二周，從生產手機到運動鞋的各行各業工廠繼續停工。

假期的延長可能擾亂中國的貿易、衝擊出口、進口和相關企業。彭博根據官方數據計算，延長假期所涵蓋的14個省份，在去年12月佔到了中國出口來源的78%。佔銅冶煉約90%、鋼鐵生產60%、煉油60%，以及煤炭生產40%的地區，也已告知企業推遲復工。

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