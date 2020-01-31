華為：即使美國解禁亦無打算再用Google服務

內地手機製造商龍頭華為目前正受美國封殺，未能出售預裝Google服務軟件的Android裝置。外媒報道，華為駐奧地利經理Fred Wangfei指，即使有關禁令解除，華為亦沒有計劃再使用Google服務，主要由於集團不希望繼續依賴美國的技術，同時亦要防備解禁後又再被封殺。他更指，華為的計劃是建立另一個基於Android的手機生態系統。

自去年5月華為被美國商務部列入「實體清單」後，Google亦被禁止向其提供系統軟件，華為目前出售的Android裝置，都是基於開源系統，但不包含Google服務軟件。雖然隨着中美兩國進入第二階段貿易談判，外界都等待美國會放鬆封殺措施。

市場亦有消息指，華為今年將斥巨資開發替代Google Play商店的華為行動服務，而華為早前已與荷蘭的地圖軟件商TomTom達成協議，在其手機及平板之上使用TomTom提供的全球地圖、即時交通資訊等製作Apps，取代Android上的Google Map。TomTom目前亦與Apple有類似的合作方案，為iPhone提供地圖資訊。

另方面，華為消費者業務軟件部總裁王成錄上月曾表示，今年華為除智能手機、平板及電腦外，其他終端產品都將使用自家的「鴻蒙」，並於在海外市場同步推進；而鴻蒙系統亦將於今年8月全面開放開源碼。

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