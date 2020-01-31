德勤鼠年照「劈炮」！再辭任上市公司核數師

德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮由豬年延伸至鼠年仍未結束，繼年三十晚(24日)後，最新再有上市公司宣布其辭任核數師一職！

董事會認為，更換核數師將不會對截至2019年12月31日止財政年度的年度審計產生任何影響。經審核委員會推薦下，董事會已議決委任致同(香港)會計師事務所為公司新任核數師，自2020年1月31日起生效，以填補德勤辭任後的空缺，任期直至下屆股東周年大會結束。

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