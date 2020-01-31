德勤鼠年照「劈炮」！再辭任上市公司核數師
2020年01月31日 22:01
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德勤．關黃陳方會計師行(德勤)近期連環「劈炮」浪潮由豬年延伸至鼠年仍未結束，繼年三十晚(24日)後，最新再有上市公司宣布其辭任核數師一職！
嘉進投資國際(00310)公布，由於與德勤未能就截至2019年12月31日止財政年度的審計費用達成共識，已辭任核數師，自2020年1月31日起生效。
董事會認為，更換核數師將不會對截至2019年12月31日止財政年度的年度審計產生任何影響。經審核委員會推薦下，董事會已議決委任致同(香港)會計師事務所為公司新任核數師，自2020年1月31日起生效，以填補德勤辭任後的空缺，任期直至下屆股東周年大會結束。
若計及上述公司，單自去年12月中至今，德勤辭任核數師的上市公司數目已達30間，當中包括於12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，因素包括壹傳媒截至2020年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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