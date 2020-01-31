藥企都受累？傳新股諾誠健華醫藥放慢上市步伐

武漢肺炎進一步擴散，不但拖累股市，連新股亦卻步。外電報道，尚未有盈利及收入生物科技企業諾誠健華醫藥原定下周起召開投資者會議，以評估市場需求，惟因應武漢肺炎肆虐，將延遲召開。

報道指，由於市場評估推遲，該公司上市時間表亦會因而推遲。早前傳該公司集資2.5億美元(約19.5億港元)。

該公司為中國生物製藥公司，主要研發用於治療癌症及自身免疫性疾病的分子靶向藥物，目前有1種處於註冊性試驗階段候選藥物、2種處於一或二期試驗階段候選藥物及6種處於IND(臨床研究用新藥上市申請)準備階段候選藥物。高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

值得留意的是，公司曾進行7次融資，引入新加坡基金管理GIC、醫療保健投資公司Vivo Capital等投資者，兩者分別持有上市前約5.68%及8.49%。截至2019年6月，其估值達8.8億美元。

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