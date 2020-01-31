連續兩日派逾5000口罩！東瀛遊：與港人共同抗疫

她又指，是次派發的第一批口罩，由公司日本導遊親自運送抵港，其餘口罩將於周五晚、周六凌晨陸續送達，預計明日能夠再分發約4,000個口罩。

她提到，公司只是旅行社，當本港有足夠的供應，便會停止在外地搜購口罩。

市民黃太為首批獲取口罩的市民，她與女兒一起「出動」。她透露由下午近3時開始排隊等候，並衷心感謝該公司的慷慨，又大讚是次港人優先的做法，認為該公司「真為港人服務」，直斥「等政府死得啦」。

另一位成功獲得口罩的市民陳先生表示，現時港人對口罩有迫切需要 ，「喺呢啲環境下，為香港人做返啲野」，認同「香港人優先」的做法。他又盼望政府能盡快封關，直指「唔能夠從源頭着手，做幾多補救措施都無補於事」。

另有未能獲發籌的市民批評政府無能，未有任何措施讓市民可以購買到口罩，「搞到要私人企業出手，明明係政府嘅責任」，又斥不全面封關，「等同不斷引入病源」，而中國內地人不斷來港掃貨，令本港抗疫物資更短缺。