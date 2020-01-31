港交所提醒發行人在年報應更清晰披露風險因素

該所大致滿意審閱的結果，但就「管理層討論及分析」一節中的業務審視，發行人應更清晰地披露任何風險因素，例如重要的監管或政府政策變更，並評估變更對其業務經營及已公布之業務計劃的影響。

被核數師發出非無保留意見的發行人，應主動與核數師緊密商討制定計劃，以期採取適當有效的行動，令核數師可除去非無保留意見。

至於應收帳款和按金的資產估值方面，發行人應按照過往虧損資料，並以前瞻經濟因素作調整後制定信貸虧損政策，再據此而作出減值。

重大無形資產，包括商譽方面，發行人應確保評估減值測試所用的主要假設不會過分樂觀，並提供充足資料，讓投資者了解發行人所定的主要假設是否合理。

港交所上市主管陳翊庭表示，發行人應注意，該所已修訂《上市規則》，將過往有關集資、重大投資及業績表現保證結果等方面的披露建議正式編納成規，提醒發行人要特別注意遵守這些新增規定。

她又說，該所今年正研究運用人工智能，來協助審閱發行人年報。

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