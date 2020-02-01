東方日報B1：樓市小陽春甩底　成交料縮8成

政府去年放寬按揭保險樓價上限，曾激活樓市，惟只升一個月便轉跌。差餉物業估價署公布去年12月私人住宅售價指數，按月回落約1.66%。惟受武漢肺炎疫潮影響，市場不看好上半年市況，有代理更預料本月首十五天成交量會減少五至八成，測量師行指樓市不會出現「小陽春」。

上述樓價指數於去年12月報378.5點，未能延續升勢，但全年仍升約5.3%。以地區及實用面積劃分，新界區中小型單位表現最遜色，該區實用面積431方呎以下細戶，平均呎價按月減8.1%至12,895元，以面積430方呎計，平均售價約554萬元。期內同區面積431至752方呎中小戶型，呎價亦跌7.6%至11,419元。

港島區細單位價格亦見回軟，面積431方呎以下入場單位，平均呎價按月減約3.4%，12月報約17,034元。九龍區同面積類別則錄得輕微增長，較11月份上升約0.44%，呎價報14,538元。

綜觀2019年樓價表現，由於年初樓市經歷一輪高潮，故全年計樓價仍錄得升幅，並較2018年約1.9%增長為高，而自2009年開始住宅價已連升十一年，累積升幅達2.6倍，期間以2009年錄最大升幅，較2008年大幅上漲28.5%。

至於去年租金走勢較疲弱，差估署私宅租金指數於12月報189.9點，按年跌1.76%，連續十年上升的強勢正式告終。

事實上，市場一般估計今年樓市會面對更大考驗，未必可以延續多年升勢。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，估計樓價指數於未來一至兩個月仍會向下調整，因為目前數據並未反映新型肺炎的影響。

他又認為，期間交投量會急跌多達三成半，樓市「小陽春」不再，並預期全年住宅樓價將會下挫約5至10%。

資深投資者吳龍飛更稱，去年下半年樓價走勢已經回落，認為全年仍有升幅算是「不幸中的大幸」，但今年未必再有好運。他形容是多災多難的一年，料樓價至少會下跌15%，若疫情繼續擴散，加上政局不穩，跌幅更可達30至40%。

地產代理仍相信會有小陽春，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本來1月本可迎接小陽春，惟疫症蔓延令睇樓活動大受影響，較正常減少七至八成。他預計，待疫情受控後，累積購買力將爆發，小陽春或延遲至3或4月出現。

此外，反映較近期二手樓價走勢的數據表現反覆，中原城市領先指數CCL最新報177.58點，按周升0.28%，並為連續兩周報升。其餘三項主要樓價數據，包括大型屋苑、中小型及大型單位售價指數均較對上一周為高，按周分別升約0.26至0.4%不等。

該行相信，有關數字只反映到新春前部分用家搶入市，令樓價短暫回穩的情況，故並非轉勢向上，肺炎疫症的威脅對樓價影響料於本月中旬開始反映。

若以地區劃分，市區物業價格有較佳表現。港島及九龍區樓價指數按周錄約0.88及0.61%升幅，分別報186.12及174.53點，期內新界西指數亦微升約0.1%至163.61點，反觀新界東則較對上一周跌1.1%，報188.03點。

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