道指中段急挫逾400點　高盛：美經濟恐受疫情拖累

武漢肺炎擴散疑慮持續，美股跌幅持續擴大，道指現挫435點或1.5%，報28,424點，盤中最多曾跌473點；標指現報3,237點，跌46點或1.4%；納指現報9,182點，跌116點或1.26%。

外國傳媒指出，目前中國已有14個省市宣布企業最少要到2月的第二周才可以開始營運，據推算，這14個中國省市幾乎佔2019年全國GDP近69%。

報道指出，尤其是中國東部主要以幾個製造業為主的省份，都已延長了春節假期，其中包括上海、廣東、江蘇、河南，以及上海。因此，經濟學家預計，今次新型冠狀病毒在短期內將對中國經濟造成較2003年沙士爆發時，更為沉重的打擊。

美國大型投資銀行高盛表示，除非武漢肺炎疫情消息出現重大轉好的變化，否則美國今年首季經濟增長將受疫情拖累，料被拉低約0.4個百分點，主因是中國旅客下降及美國減少對中國出口商品。

該行認為，美國第2季經濟增長將出現反彈，幅度約0.3到0.4個百分點。全年計，武漢肺炎疫情對美國GDP造成約0.05個百分點的損失。不過，該行警告，若疫情進一步惡化，如美國的武漢肺炎疫情擴大，經濟損失就會更大。

另外，全球經濟前景繼續惹憂，意大利公布，經濟在2019年底出人意料地萎縮，加大了對脆弱的聯合政府執政壓力。該國去年第4季經濟意外收縮0.3%，為2013年初以來最大降幅，遠低於經濟學家之前作出的增長0.1%估計。彭博調查的36位經濟學家中，沒有一位預計到經濟會出現萎縮。

個股方面，重型機械設備生產商卡特彼勒上季每股盈利2.63美元，勝預期，惟全球經濟不明朗下，該公司全年盈利預測遜市場預期，股價現跌1.89%。

網購巨人亞馬遜上季每股盈利6.47美元，遠好過市場預期的4.11美元，主要是雲端及廣告業務收入增加，抵銷送貨成本上升的影響，期內全球Prime會員超過1.5億，較約兩年前的1億勁增。亞馬遜股價逆市抽升8.65%，報2,032美元，市值一度衝上1萬億美元。

另外，英國將正式脫離歐盟，並啟動與歐盟的談判，以期達成一項自由貿易協議。歐股隨外圍受壓，英、法、德股齊挫逾1%。

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