武漢肺炎：國際油價下瀉 OPEC傳考慮緊急應對措施
2020年02月01日 03:49
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(Getty Images圖片)
武漢肺炎疫情持續，投資者憂慮原油需求受到衝擊，國際油價急跌至6個月低位。外媒報道，面對油價動盪，石油輸出國組織(OPEC)及其盟友考慮採取緊急措施。
據報，沙特阿拉伯一直希望提前到下個月召開石油輸出國組織會議，至於最初拒絕該建議的俄羅斯現在願意提前開會，但希望繼續關注局勢。
報道又稱，OPEC正在考慮一項提議，在目前的減產協議基礎上，進一步每日減產50萬桶，但尚未達成共識。
紐約期油周五(1月31日)收報每桶51.56美元，跌58美仙或1.1%，創自去年8月7日以來收市新低。全星期計，紐約期油累跌4.85%；總結1月份，跌幅更達到15.6%。
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