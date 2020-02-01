為英國正式脫歐高興？分析：後續談判充滿變數、問題多多

經過年半的脫歐談判，英國於當地周五(31日)晚上11時(香港時間周六早上7時)正式脫離歐盟，結束長達47年的歐盟成員國身份，雙方繼而展開為期11個月的過渡期。

在距離英國正式脫歐前，首相約翰遜發表錄影講話指，脫歐象徵開始而非終結，並形容是「新時代的破曉」。事實上，當英國離開歐盟後，現在可自由與歐盟以外的國家談判貿易協定。約翰遜的目標是在3年內達成全球範圍內的協議，以覆蓋英國80%的貿易。

不過，市場普遍認為，未來英國與歐盟的接續談判仍充滿變數。在倫敦的歐洲改革中心高級研究員Sam Lowe稱，「我們離開歐盟，但英國脫歐進程仍在繼續，關於未來關係的許多問題仍然存在」。

有分析稱，若雙方未能就未來關係達成共識，將會出現「硬脫歐」，而一切將在今年12月31日發生變化。更具體說明是雙方會根據世界貿易組織的規矩，部分貨品需要徵收關稅，這對英國經濟的影響料大過歐盟，更甚是嚴重打擊雙方經濟，並無可避免影響世界其他地方。

作為歐盟委員會主席的馮德萊恩早前曾表示，進入歐盟市場的渠道將取決於約翰遜願意在多大程度上遵守歐盟的規則。市場解讀為英方要遵守不利於競爭的稅收政策、國家援助及就業權利等。

英國政府已表示，在接下來幾個月的談判中，不僅涉及法規的協調，還有捕魚權、數據保護規則及倫敦金融城的未來。

根據談判進程，英國正式脫歐後，將展開第二階段，預計第二階段談判會較首階段更為嚴峻。過渡期於本年12月31日結束，英國要與歐盟在11個月內討論未來關係。正式談判將於3月3日展開，雙方會討論各議題的主次，並提出底線。

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