武漢肺炎：聯儲局副主席指疫情對經濟前景產生風險

中國湖北武漢肺炎疫情仍然未受到控制，美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)稱，疫情是一個不可預知因素，將對美國經濟前景構成潛在風險，而聯儲局正觀察有關疫情如何影響中國、美國，以致全球經濟增長的情況。

面對疫情持續擴散，多個國家陸續對中國採取「封關」措施。繼提升對中國旅遊警示後，美國政府周五(1月31日)指新型冠狀病毒在國內構成公共衞生緊急狀態，總統特朗普簽署緊急命令「封關」，臨時禁止過去兩周到訪中國(不包括香港及澳門)、有傳播疾病風險的外國人入境。

美國衞生及公共服務部部長阿薩爾表示，該項緊急命令當地時間2月2日下午5時起實施，除「封殺」有傳播疾病風險的外國人士外，從疫情重災區中國湖北省回國的美國公民及其直系親屬，需要接受兩周的強制隔離；至於從中國其他地區回美的美國公民，則容許自我隔離觀察兩周。

同時，所有由中國抵美的航班，將集中在指定的美國機場降落，包括紐約甘迺迪國際機場、芝加哥奧黑爾國際機場，以及三藩市、西雅圖、亞特蘭大、檀香山及洛杉磯，以方便控制疾病及預防中心篩查來自中國的旅客。

此外，美國三大航空公司亦暫停往返中國航班，其中美國航空、達美航空及聯合航空宣布，由於需求大減及華府呼籲國民不要前往中國，故將暫停往返美國及中國內地航班，惟香港航班暫不受影響。

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