1周10大驚奇：全球最驚「疫」市嘅國家可能係...

2020年1月過去，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行，惟港股受累於武漢肺炎疫情影響，上周已嘔凸了今年升幅，更打破了豬年例升的傳統，異象預言股市調整期展開了，結果本周暴挫。事到如今，只有等待疫情進展，因若拖得愈久，影響確實愈大，今年奧運主辦國「日本」可能最遭殃。

【1、中國「打噴嚏」 亞洲最少呢3國「感冒」】

不少經濟學家警告，隨着武漢肺炎肆虐，亞洲多國今年需要面臨「艱難的一年」，主因是中國旅客已是亞太地區的經濟命脈之一！

IHS Markit亞太首席經濟學家Rajiv Biswas表示，中國已有別於2003年「沙士」，當年有能力外遊的家庭僅約2,000萬人，隨着收入增加，到了2018年已達1.5億人負擔得起外遊費用。因此，今次疫情絕對能拖累其他國家。

他指出，過去20年，中國經濟急速增長，已成為很多亞太地區的主要出口市場，惟今次的「黑天鵝」事件為貿易及投資流入帶來了很多不確定因素，甚至變得脆弱，尤其影響泰國、日本，以及越南經濟。

他引述資料顯示，泰國會是「最受累」的國家，因該國的中國旅客數字由2012年的270萬人，增至2019年的1,050萬人，他們去年在泰國花費就達到170億美元(約1,326億港元)。

日本情況雷同，2019年吸引了高達960萬中國旅客，佔該國整體旅客30%；越南的中國旅客亦佔1/3；澳洲則佔15%。

【2、望天打卦！全球經濟已進入「未知水域」】

事實上，市場已日益憂慮今次武漢肺炎會令全球經濟「攬炒」！最主要原因是今時今日的中國已是全球第2大經濟體，影響力大大增加，已不能再簡單地與2003年「沙士」疫情比較。回看2003年，即使疫情爆發，也未至於影響全球，換言之，今次逆「疫」形勢更嚴峻，任何人也不會袖手旁觀。

●中國經濟佔全球19%比重

丹麥最大銀行──丹斯克銀行(Danske Bank)分析員最新預期，由於今次疫情將嚴重打擊中國服務業，而目前的服務業規模佔整個中國經濟總量達54%，已遠高於2003年「沙士」爆發時的42%；再加上中國經濟增長比重今年料佔全球達19%，遠高於2003年「沙士」時的9%，這意味着一旦中國經濟陷入停頓，全球也不會好過。

因此，全球經濟絕對是進入了「未知水域」，影響有多大、多深、多廣，將視乎疫情進展。

●首季經濟增長恐難「保五」

Capital Economics資深中國經濟學家Julian Evans-Pritchard表示，該病毒迅速傳播，意味毫無疑問會衝擊今季全球經濟增長。

Oanda資深市場分析師Edward Moya指出，愈來愈多人意識到，實施旅行禁令將開始對經濟產生重大影響，預期2020年首季中國經濟增長可能被拖累1個百分點、甚至更高。

回看中國2019年首季經濟增長6.4%，一旦被拖低1個百分點或更多，即今年首季經濟增長僅處於「5%水平」、隨時不能「保五」。市場亦有不少分析認同上述觀點。

【3、日本更須防疫兼防逆 奧運恐掉頭拖垮經濟】

其實，日本的狀況已表明，上述分析絕非靠嚇！隨着武漢肺炎疫情擴散，中國政府叫停所有出外旅行團，對亞洲區的旅遊業立竿見影，據報，在東京銀座三越百貨購買化妝品的中國遊客較往常少。外界估計，隨着疫情影響浮現，日本政府原本希望趁今年東京舉行夏季奧運，今年訪日旅客達4,000萬人次的目標勢落空。

日本首相安倍晉三上任後銳意發展旅遊業，措施包括放寬旅客簽證，令訪日旅客數目自2012年以來，爆升近4倍至去年的3,190萬人次。由於最初的2020年2,000萬旅客人次目標數年前早已達到，當局遂把目標調高1倍至4,000萬人次。

中國旅客去年佔整體訪日旅客比率升至近1/3，消費亦增加15%至1.77萬億日圓，佔整體近37%。三菱UFJ摩根士丹利證券經濟師指出，由於旅遊業近年急速發展，相信今次疫情對日本經濟的影響大過2003年沙士，即使扣除外遊的日本人預期同樣減少，相信對日本國內生產總值(GDP)的淨影響是負數。

富瑞分析員Michael Allens認為，今次疫情對日本零售商而言猶如雪上加霜，因為之前已受和暖冬天及消費稅上調的打擊。他相信遊客最終會回來，但最大不明朗是疫情持續多久，而市場討厭這不明朗情況。

由於武漢肺炎疫情已重挫亞洲航空股，據日本野村綜合研究所按2003年「沙士」(SARS)對旅遊業影響的估計，日本2020年的名義經濟增長恐減少約0.45%，相當於減少2.47萬億日圓(約1,800億港元)。

第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣稱，日本市道已因消費稅上漲而變得低迷，隨着武漢肺炎疫情爆發，對於寄望今年中國春節及東京奧運會能帶來刺激的日本經濟而言，目前正是最壞的時候。

●奧運魔咒

事實上，金融市場早有「奧運魔咒」之說，意思是凡舉辦過奧運的國家，之後經濟表現都會走下坡，例如2000年悉尼，當年澳洲經濟增長3.2%，次年即下滑至2.5%；2004年雅典，希臘經濟增長由2004年的5.1%驟降至0.6%；2008年北京，中國經濟增長由9.6%下滑至9.2%；英國則較特別，2012年倫敦奧運後，英國經濟增長由1.2%升至2.2%，主因是英國政府舉辦英女皇登基60周年及王妃懷孕等帶動旅遊；2016年里約熱內盧，巴西經濟隨後亦變差。

【4、中印唔止憂滯脹 更驚潛在通縮風險】

講完日本，焦點轉回中印這兩個人口大國！隨着全球經濟增長放緩、食品價格上漲早已導致通脹升溫，再加上突如其來的疫情，印度與中國都遭受滯脹(stagflation)威脅，即通脹升幅高於經濟增長，並可能使全球經濟雪上加霜。由於局勢不確定，也使兩國央行放水與否陷入兩難。

本周有報道指出，中國過去6個月一直擔憂滯脹風險，目前經濟增長正處於29年最低，但通脹一直在4%以上，最近爆發武漢肺炎則進一步抑制經濟活動。印度方面，經濟增長也放緩至6年最低，去年第3季僅按年增長4.5%，而去年12月通脹則達7.4%。

不過，經濟學家亦質疑，上述兩個世界上人口最多的國家是否真的陷入滯脹，抑或只是因一連串食品價格問題，導致表面的通脹掩蓋了潛在的通縮壓力。

事實上，中國由於發生了非洲豬瘟，扯高了豬肉價格，並帶動替代食品價格上漲，雖然整體通脹上升，但核心通脹(扣除能源及食品)卻持續下降。印度方面，去年12月的食品價格按年大升12%，蔬菜價格漲幅更高達60%。印度經濟學家表示，糧價急漲的主因是非季節性降雨，故通脹未必居高不下，只要下一季洋蔥上市後就能平息。

滙豐銀行指出，滯脹可能是誤導，由於糧食價格高漲打擊需求，中期反而可能更偏向通脹放緩。糧價雖漲，但其他產品與服務卻跌價，故亞洲真正的威脅可能不在於滯脹，而是經濟停滯。

因此，中國人民銀行與印度央行面臨困難的抉擇。如果食品價格大漲真的引發全面通脹，央行就必須加息；但如果通脹只是暫時，央行反而要擔心需求疲弱，通脹可能會進一步跌破目標。

【5、經濟難搞！唔止豬貴 菜及雞價都大鑊】

上述的憂慮不無道理，皆因中國唔止豬肉貴，菜及雞都有可能大幅漲價！本周有報道指出，追蹤每日中國蔬菜價格的指標──壽光蔬菜價格指數飆4.9%至195.45，達到近4年最高。蔬菜成本飆升對家庭預算構成另一壓力，因非洲豬瘟引起的豬肉價格上漲早已使家庭預算緊張。Jefferies Financial Group Inc.全球股票策略師Sean Darby表示，作為對疫情防控舉措的反應，消費者和企業等可能會囤積必需品，加大通脹壓力。

他表示，供應鏈被擾亂帶來的衝擊，可能會導致家庭和企業因預期進一步的交通限制而「過度儲備」。這可能引發對必需品以及關鍵零組件的「搶購」，進而可能導致通脹飆升。

另美國財經媒體彭博本周報道，由於中國「封城」，令位於疫情中心的湖北省已出現動物飼料短缺，3億隻雞可能有餓死的風險。

彭博看到一封當地家禽協會的信件，內容稱湖北運輸封鎖，基本上已癱瘓了動物飼料供應或是製造飼料的所需原料，要求國家生產商盡速支援。

另一封省農會的信件則稱，湖北每天消耗約1,800噸粟米、1,200噸豆粕作為動物飼料，到本周末，全湖北省大多數農場都可能沒有飼料，到下月底穀物和油籽可能會短缺60萬噸。

值得留意的是，湖北省是中國第6大家禽生產省份，佔中國雞蛋年產量的5%。報道又指出，在武漢肺炎爆發後，大宗商品市場的打擊特別嚴重，因為市場擔心中國從原油到大豆等各種商品的需求會下降，而中國是全球最大生產國和消費國。

中國去年12月通脹4.5%，與去年11月的漲幅一致；反映「死物」的生產者價格指數則按年下降了0.5%，低於去年11月1.4%的降幅。數據已明顯折射出食品漲價的問題。

【6、「電子業之母」集中湖北 全球科技業恐斷鏈】

除了食品問題導致央行放水陷兩難，今次武漢肺炎疫情急速升溫，絕對是全球災難！由於武漢是中國面板與記憶體生產重鎮，目前官方已宣布今年農曆新年假期延長至2月2日，即整個供應鏈產能會延後恢復，甚至面臨「斷鏈」危機。

隨着武漢封城，員工過年後如何上班，中國官方目前仍未有定案，讓業界憂心生產線人力不夠，既有庫存又出不去，令電子業面臨「斷鏈」困境。

事實上，武漢是中國科技發展重鎮，例如中國大型面板廠京東方、華星光電，以及天馬都在當地落戶；武漢長江存儲、武漢新芯、兆易創新等記憶體企業更是當地的重點企業。湖北省也是台灣PCB(印刷電路板)廠生產大本營，包括台光電、欣興、健鼎、楠梓電、定穎等，都在湖北設廠，目前整個湖北交通大亂，牽連所有供應鏈。

有業界人士指出，PCB(印刷電路板)是「電子業之母」，是所有電子產品不可或缺的關鍵零組件，負責固定電子零件、提供零件電流連接，直接影響電子產品的可靠度及性能。台灣PCB湖北廠若生產受阻，將牽連全球電子業神經。

【7、市場仍低估風險 分析警告「雷曼時刻」】

既然危機至此，有經濟研究機構更警告，市場仍然低估了武漢肺炎失控的潛在危機，對全球經濟而言可以是「雷曼式」的時刻！

AdMacro首席研究主管Patrick Perret-Green本周警告，考慮到自2003年以來中國經濟增長、城市人口增長，以及出行便利性，目前市場只是以2003年經驗作比較是「過於隨意」。

數據顯示，目前中國有60%人口是居住在城市地區，相比2003年時是60%人口居住在農村地區；能乘坐飛機的旅客亦由8,000萬增至6.6億。因此，他警告，中國政府「封城」所造成的成本仍未被金融市場完全計入其中。

他又稱，新疆企業關停一周涉及5,600萬人；上海有2,400萬人；杭州有1,100萬人。大量的城市人口及業務被關閉，許多中國公司將不得不宣布不可抗力並取消訂單。

「不可抗力」是法律用語，指在貨物買賣合同簽訂以後，不是由於訂約者任何一方當事人的過失或疏忽，而是由於發生了當事人既不能預見，又無法事先採取預防措施的意外事故，以一致不能履行或不能如期履行合同，遭受意外事故的一方可免除履行合同的責任或延期履行合同。

因此，Perret-Green表示，武漢肺炎爆發代表着「雷曼式時刻的引爆點」，這將是全球經濟衰退的藥引。

他又指出，回看2002年底，中國國內生產總值(GDP)約1.5萬億美元，佔全球約4%；到了2019年底，已升至14.3萬億美元，佔全球逾16%。他說：「如果世衛(WHO)正確，疫情影響持續數月的話，這毋庸置疑會拖低中國經濟增長達1個百分點，全球經濟亦會被削減0.5個百分點。我們則相信影響會更大。」

【8、神級基金經理：別再買股 利率正步向死亡】

除了上述警告，億萬富豪、現年逾60歲的美國避險基金Baupost Group創辦人Seth Klarman亦預警，全球股市「火車頭」美股不斷創紀錄的走勢很快會完結，給予股市上揚的「燃料」將被耗盡。他旗下的基金組合在截至2019年底所持現金比例達31%。

他指出，目前正憂慮市場出現「流動性陷阱」，因低息環境提振不了經濟增長，尤其是歐洲，恐預示「利率正在步向死亡之中」。

他上述的論調與2019年初類近，或許是因過早謹慎，導致去年整體回報僅錄得高單位數升幅，遠遠跑輸大市。不過，他仍覺得保守一點較好，沒有後悔錯失升浪。

回看他於2019年初亦警告，十分關注美國接下來的金融危機，以及政府和社會張力，呼籲投資者勿盲目樂觀，尤其是私募股權及全球債務已過高。

或許香港投資者對Klarman的名字感到陌生，他是全球最受尊敬的投資者之一，在外國與「國際大鱷」索羅斯、達利奧、保爾遜等齊名，但為人較低調。他在逾30年的投資生涯中，僅3年錄得虧損，有傳媒將他與「股神」巴菲特比較。

【9、亂世買金冇得輸？即使疫情受控也會升？】

既然身逢亂世，投資甚麼最好？目前市場人士正追捧黃金。數據顯示，全球黃金交易所買賣基金(ETF)總持有量在周二(28日)升至2,561.2噸，為2013年1月以來最高，已非常接近2012年12月黃金ETF持有量創下歷史紀錄的2,572.8噸。不少專家認為，推動金價向上的真正因素不只是疫情，預計即使疫情不再惡化，金價仍會於高位徘徊，並進一步向上，最主要原因是「低息」。

位於澳洲悉尼的金融機構ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示，即使武漢肺炎疫情不再惡化並有好轉，也不會改變金價向上的趨勢，主因是美國聯儲局繼續「放水」將令資產負債表繼續擴大、實際利率(即扣除通脹因素後的利率)仍低，以及包括美日歐在內的主要央行不會將貨幣政策回復常態。

澳洲國民銀行(National Australia Bank)經濟學家John Sharma亦指出，如果疫情受控，當然會有資金流出黃金ETF，惟不會令金價崩潰，因全球仍面對低息、地緣政治不穩，以及貿易緊張氣氛很可能持續。這通通會對黃金需求構成支持。

【10、跌市想撈底？不妨睇清年輕人「鍾意乜」】

最後分享的是，武漢肺炎肆虐，全球股市雖然受累，但也不失為趁低吸納的機會。正所謂：「知己知彼，方能百戰百勝。」投資者不妨留意一下目前年輕人的「口味」，或可增添勝算。

美國證券交割商Apex Clearing近日發表了去年第4季美國「千禧世代」報告，分析了逾73.4萬名平均年齡僅31歲的美國投資者組合喜好，他們的出生年份主要介乎1981至1996年，以窺探他們的投資習慣。(附圖一)

結果發現以下「10大持股」，當中也有在香港上市，不妨參考一下：

●蘋果公司(Apple Inc.)

●亞馬遜(Amazon)

●特斯拉(Tesla)

●Facebook

●微軟(Microsoft)

●巴郡(Berkshire Hathaway、「股神」巴菲特的投資旗鑑)

●迪士尼(Disney)

●Netflix

●AMD

●阿里巴巴

另外，Google母企Alphabet排12位；Roku(美國串流電視設備供應商)排26位。

由此可見，1981至1996年出生的年輕人，普遍十分看好科技股的前景，正如金融市場傳統智慧所言：「有智慧不如趨勢。」相信短期內科技股依然是投資首選。

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