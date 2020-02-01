武漢肺炎：美股收挫1%至2%　港股周一開市凶多吉少？

武漢肺炎疫情持續擴散，全國確診病例已突破逾1.1萬宗，累計死亡人數259名，且有逾11.8萬名疑似個案正接受醫學觀察；另全球感染數字不斷增加，意大利、俄羅斯及北歐瑞典等首現確診病例，多國對中國採取「封關」措施，美國最新公布於當地時間2月2日下午5時起禁止過去兩周到訪中國(不包括香港及澳門)、有傳播疾病風險的外國人入境。

美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)稱，中國冠狀病毒疫情對美國經濟前景構成潛在風險，因為疫情是一個不可預知因素，而聯儲局正觀察疫情如何影響中國、美國，以致全球經濟增長。

市場對武漢肺炎爆發全球的憂慮有增無減，美國股市三大指數周五(1月31日)收市急挫1%至2%。道指最多曾挫689點，收報28,256點，仍大跌603點或2.09%，更創去年8月23日以來最大單日跌幅；標指收報3,225點，跌58點或1.77%；納指收報9,150點，跌148點或1.59%。

總結全周，道指、標指及納指各累挫2.53%、2.12%及1.76%。單計1月道指、標指分別累跌0.99%及0.16%，兩大指數均結束連續4個月升勢；納指全月累升1.99%，連升5個月。

美股大幅下挫，港股ADR指數跟跌，按比例計算，收報26,091點，跌221點或0.85%。大型藍籌全線受壓，滙豐控股收報56.36元，較港收市跌0.49元；騰訊控股收報372.02元，較港收市跌0.98元。內銀股建設銀行收報5.87元，較港收市跌5.87元；工商銀行收報5.14元，較港收市跌0.08元。

港股ADR指數向下走，意味恒股下周一(2月3日)開市下跌機會大，且兩萬六點大關隨時失守。事實上，港股踏入鼠年，本周只有3個交易日，但恒指已經累積下跌1,637點，跌幅達5.8%。總結1月更累瀉1,877點或6.6%，是2016年以來表現最差的1月份。

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