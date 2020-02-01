港1月首24日二手住宅註冊量跌 邊類物業跌得最甘？

投資者對市場抱觀望態度，樓市不振。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，1月首24日二手住宅註冊量錄得2,247宗，較去年12月同期少約2%；當中逾2,000萬港元的註冊量跌幅最為顯著，僅錄得55宗，較去年12月同期下降約25.7%，表現最差。

隨着首月逾2,000萬元二手表現最遜色，令其佔整體二手住宅註冊量的比率回落，1月首24日錄得約2.4%，較去年12月約3.4%為低，並創1年新低，重返2019年1月水平。

若以各註冊金額劃分，逾1,000萬至2,000萬元按月下跌約16.8%，跌幅相對較少；1,000萬元或以下按月則微升約1%。

至於屋苑表現，據資料顯示，1月首24日逾2,000萬元二手住宅註冊量最多為港島南區貝沙灣，共錄3宗登記；大潭紅山半島、九龍塘畢架山一號及愉景灣則分別錄得2宗登記。

註：受新型肺炎的影響，土地註冊處辦事處暫時關閉，目前最新的註冊數據僅截至1月24日為止。

－－－－－－