武漢肺炎：澳門1月賭收按年挫逾11%

中國湖北武漢肺炎疫情持續蔓延，拖累澳門博彩收益維持跌勢。據澳門博彩監察協調局公布，2020年1月份博彩毛收入221.26億澳門元，按年大幅下挫11.3%，為連續四個月下跌。

經濟財政司司長李偉農昨日(1月31日)表示，政府現時首要處理疫情管理及監控工作，若疫情處理得宜，外圍環境好轉，相信澳門必是經濟回復最快的城市之一。

不過，多間大行均不約同「唱淡」澳門旅遊及賭業未來前景。花旗報告指出，因應武漢肺炎，中國政府暫停出境旅行團，令澳門農曆新年期間客量明顯減少，當中尤以內地客跌幅最為顯著。該行認為，目前難以計算疫情對澳門賭收的負面影響有多大，因未知何時會消除限制。

瑞銀表示，中國農曆新年假期訪澳旅客大跌，主要受到澳門政府限制部分人士入境，預期相關因素會影響2月份到訪旅客人數及賭收情況。

高盛認為，疫情的影響似乎較預期為嚴重，農曆新年長假首5天(1月24至28日)澳門的入境訪客量累計按年大跌近74%，考慮到期間是中場最繁忙的時間之一，目前無法推斷對未來幾個月賭收的影響。

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