武漢肺炎：人行稱對內地經濟影響暫時　推措施助受困企業

面對中國湖北武漢肺炎確診個案不斷上升，內地股市等金融市場押後至下周一(2月3日)復市，人民銀行周六(2日)稱，疫情對中國經濟影響是暫時性，強調中國經濟長期向好、高質量增長的基本面並無變化，要秉持長期投資、價值投資理念，避免非理性情緒對金融市場構成不必要的影響。中國完全有信心、有能力應對疫情，且保持經濟長期穩定發展的良好態勢。

人行發出通知，要求各級國庫和商業銀行代理支庫，要加強疫情防控財政專項資金撥付保障，開通資金撥付綠色通道。各銀行機構、支付機構要確保資金匯路暢通、系統安全運行，全力保障疫情防控資金調撥，提高緊急取現、資金劃轉及帳務處理等工作效率。對受疫情影響較大的行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。

同時，人行聯同財政部、銀保監會、證監會及外匯局聯合發出通知指，目前疫情防控正處於關鍵階段，強調要保持​​流動性合理充裕。人行繼續強化預期引導，通過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行，引導金融機構加大信貸投放支持實體經濟，促進貨幣信貸合理增長。通知鼓勵銀行機構通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支持相關企業戰勝疫情災害；加快推進LPR改革，引導社會融資成本下行。

此外，上述五部門聯合通知，減免疫情嚴重地區公司上市等部分費用；免收湖北省上市公司、掛牌公司應向證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統繳納的2020年度上市年費和掛牌年費；免除湖北省期貨公司應向期貨交易所繳納的2020年度會費和席位費。

人行副行長潘功勝稱，人行並會與金融機構及金融市場保持密切溝通，以充分瞭解市場流動性狀況和流動性需求，研判流動性形勢，及時發布政策信息，強化預期引導。

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