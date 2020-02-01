武漢肺炎：內地准上市公司申請延至4月底公布業績
2020年02月01日 15:52
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(Getty Images圖片)
為應對武漢肺炎在內地擴散，中國人民銀行聯合財政部、中證監、銀保監及外匯局，發出《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》，提出多項措施，包括加大對疫情防控相關領域的信貸支持力度、加強製造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持等等。
另外，通告指出，上市公司、掛牌公司、公司債券發行人受疫情影響，在法定期限內披露2019年年報或2020年第一季度季報有困難的，證監會、證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統要依法妥善安排。上市公司受疫情影響，難以按期披露業績預告或業績快報的，可向證券交易所申請延期辦理；難以在原預約日期披露2019年年報的，可向證券交易所申請延期至2020年4月30日前披露。
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