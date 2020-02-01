中原：上月一手住宅成交註冊605宗　創13個月新低

受武漢肺炎疫情擴散所影響，土地註册處暫時關閉，令物業買賣註冊數字創出新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年1月份一手私人住宅買賣合約註冊暫錄得605宗，總值72.6億元，較2019年12月的646宗及110.8億元，分別下跌6.3%及34.5%。雖然期內因天水圍大型新盤Wetland Seasons Park熱賣有大量的合約待註冊，但土地註冊處工作日數突然減少，拖慢合約註冊進度，導致一手成交註冊宗數創出2018年12月386宗後的13個月新低。

至於期內一手成交註冊金額，則為2016年2月後的近四年低位。

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