武漢肺炎：內地二手樓成交急跌近四成　小陽春料難現

武漢肺炎肆虐，加上春節效應，令1月份內地產二手樓交投大挫。內地媒體引述貝殼研究院數據指，上月全國18城的二手樓成交量，按月急跌38%。

報道又指，去年同樣受春節效應影響的2月份，二手樓成交量按月計降幅為29.8%。按城市劃分，期內煙台及青島的二手樓成交量，按月急降48.2%及46.8%；而北京的二手樓成交亦下跌35.1%。

報道又指，由於內地全力進行抗疫工作，至今已有超過60個城市暫停商品房銷售，而部分省市亦要求房地產中介暫停營業，暫時仍未能預測恢復銷售一、二手樓的時間。貝殼研究院報告預期，今年首季全國重點城市的二手樓成交量回落情況會甚為顯著，而以往在三、四月間出現的「樓市小陽春」恐怕亦難現。疫情對內地樓市的影響，至少會持續整個上半年。

－－－－－－