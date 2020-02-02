陳鳳珠：料A股復市或可帶動恒指反彈

港股踏入鼠年裂口低開，並錄得較大跌幅，期結日延續下跌趨勢，恒指失守27,000點關口。因內地股市延至周一(2月3日)始復市，在欠缺A股方向的引導下，港股走勢較為疲弱。不過，人行已表示將會及時投放充足的流動性，預料A股復市後港股或會有支持。

儘管近日恒指顯著調整，但主要為投資情緒影響，一旦內地加大貨幣政策的支持力度，估計資金將會入市，屆時恒指反彈力度或會較明顯，故未宜對後市過份悲觀。

聯儲局議息後一如市場預期維持利率不變，並認為目前利率恰當，當局表示現時通脹處於較低水平，未來將積極推動通脹重返2%的目標，而美國的經濟將保持溫和增長。不過，美國的經濟仍面臨較多不確定性，因此會密切注視經濟情況，從而釐定未來的貨幣政策方向。

今年農曆新年受疫情影響，預期內地的消費將按年大幅下滑，而過境旅客減少亦影響香港及澳門的零售、旅遊業等行業的發展。不過，內地積極嚴控疫情，而全國各省市盡力配合，部分連鎖食肆及影院暫停營業，電影檔期取消等等，會影響旺季的生意額，或對業績有負面影響，但只要能控制疫情的擴散情況，預料相關企業的收入將會逐步恢復。因此，零售、餐飲、旅遊、酒店、航運及博彩等行業短線股價或有調整壓力，但投資者可候低吸納零售及餐飲等行業股份，估計疫情受控後市場將回歸基本面，相信內需將會繼續增加，預期相關股價或會有反彈動力。

由於本地企業陸續公布業績，投資者仍可挑選發展前景明朗的板塊入市，今年5G、科技及醫藥等行業仍為投資焦點。日前英國宣布允許華為有限度參與當地的5G網絡建設，預料今年5G相關企業發展將加快，而醫藥行業雖受內地藥價下降趨勢影響，將進一步推動藥企加強研發，行業質量或會提升。不過，今年仍建議將防守性較高的公用股及黃金等產品加入投資組合，以分散風險。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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