曜熊理財：中國基金具入市機會

美國聯儲局一如預期，維持聯邦基金利率1.5%至1.75%不變。現時中國內地疫情影響全球經濟增長，暫時仍未知影響程度有幾大。同時，聯儲局亦指現已沒有減息的需要，並將維持目前月購600億美元的債券規模，且會留意會否影響銀行的額外流動性。

新型肺炎疫情最壞情況尚未到來，但疫情規模已大於03年沙士爆發。隨着農曆新年假期結束，大量內地勞工將在春運返程，未來數周的肺炎疫情並不樂觀。

疫情一旦受控，需求將可強勁復甦；內地將加大提供流動性及信貸量，以支援經濟表現，未來有機會降準、減息及公開市場操作等舉措，預料中國人民銀行會推出更寬鬆的信貸目標，以扶助企業及家庭。

目前的優質股不少，當中包括5G股，以及一些具有真正利潤的新經濟股。5G股與新經濟股近期下跌，全因股民恐慌，而不是疫情會打擊到有關公司的經營環境。曾淵滄翻查2003年的記錄，提醒股市並不是在疫情結束後才回升，而是在疫情最令人恐慌時已見底。

儘管在疫情得到改善前，股市可能繼續下跌，但以史為鑑，2003年沙士事件並沒有導致股市持續下跌，並且在數周內就帶來買入機會，在全球對疫情恐慌達到頂峰後的3個月內，指數平均上漲23%。從歷史上看，疾病恐慌都是買入中國基金機會，而不是持續拋售的預兆。

曜熊理財策略董事 梁肇晉

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