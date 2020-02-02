陳汝銘：網龍目標價看21.9元

同時，集團為在線及移動互聯網教育行業的參與者，願景為「打造全球最大的在綫學習社區」，並將「未來教室」普及至世界各地的學校。

早前公布2019上半年財務業績，收益再創歷史新高，為26.73億元人民幣(下同)，按年增8.2%；毛利18.65億元，按年升33%。公司擁有人應佔溢利4.21億元，按年揚升109.7%。

期內，遊戲業務保持強勁的增長勢頭，收益達15.75億元，按年增長51.6%，佔集團總收益59%。手遊收益按年大升76.2%。端遊收益亦保持持長，按年升47.5%。集團在海外市場表現良好，收益按年升52.1%。遊戲業務的分類溢利為9.72億元，按年大漲85.4%。表現強勁因主要知識產權(「IP」)包括《魔域》、《英魂之刃》及《征服》的收入全面增長所推動。

集團遊戲業務擁有強大產品線，其中10多款新遊戲處於開發或測試階段。隨着監管機構正逐步開放新的遊戲審批，預期在2019年下半年將推出多款不同類型的新遊戲，推動收益和利潤增長。教育業務亦正積極擴大國內及海外數碼教育市場，預期下半年收入會較上半年更可觀。建議可在18.7港元附近買入，目標價21.9元，如失守17.5元則先行止蝕。

西證(香港)證券經紀助理副總裁陳汝銘

(筆者為證監會持牌人仕，並未持有上述股份)

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