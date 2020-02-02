葉尚志：低吸優質股 港交所260元以下可吼
2020年02月02日 08:45
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港股繼續出現拋售下跌，恒指進一步失守27,000點關口，同時亦進入操作值博窗口。事實上，恒指從近期高位29,000點水平、已掉頭下跌調整逾2,500點，相信跌幅已對負面消息有一定反映。未來一周會是一個關鍵時間窗口，因A股將於周一(2月3日)假期後重開，以及武漢肺炎病情的發展情況，都會是市場的觀察重點。
另一方面，市場已見有拋售出現，通過沽貨將潛在沽壓釋放後，估計港股已進入短期尋底尾聲的機會，建議在操作上可逐步趁低吸納優質目標股。
近期香港交易所(00388)曾衝高、見283.6元之後，跟隨大市掉頭下跌，但在港股成交量已出現結構性提升下，建議可關注強勢回整時的吸納機會。
事實上，由於同股不同權的股票如美團點評(03690)及小米(01810)在去年10月底已被納入到港股通的交易名單，而阿里巴巴(09988)亦已於去年11月底構成結構性提升，均為利好港交所的長遠因素。目前港交所股價已下跌調整至接近去年10月水平，估計支撐承接力將可逐步增強，建議可以在260元以下趁低吸納，止蝕位230元，目標看305元。
第一上海首席策略師葉尚志
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