葉尚志：低吸優質股　港交所260元以下可吼

港股繼續出現拋售下跌，恒指進一步失守27,000點關口，同時亦進入操作值博窗口。事實上，恒指從近期高位29,000點水平、已掉頭下跌調整逾2,500點，相信跌幅已對負面消息有一定反映。未來一周會是一個關鍵時間窗口，因A股將於周一(2月3日)假期後重開，以及武漢肺炎病情的發展情況，都會是市場的觀察重點。

另一方面，市場已見有拋售出現，通過沽貨將潛在沽壓釋放後，估計港股已進入短期尋底尾聲的機會，建議在操作上可逐步趁低吸納優質目標股。

第一上海首席策略師葉尚志

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