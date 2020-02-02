鄺紫珊：疫情恐慌唔駛亂　嚴選優質行業股

武漢肺炎確診人數及死亡人數持續增加，引發全球金融市場的劇烈波動，投資者可謂人心惶惶，恐懼性的拋售已是在所難免。當市場發生恐慌，股價大幅下挫，投資者很多時都會選擇慌忙離場，然而這正是考驗大家心智及資管情緒管理的時候。

2003年沙士爆發時，股市及樓市亦雙雙大挫，事後回顧疫情發展及之後投資市場的反彈及經濟恢復，無不讓當時沒有入市，或急走離場的投資者「飲恨」，因若當時在市場恐慌性拋售及看淡時懂得吸納資產，或是持續以定期定額投資，投資者在疫情過後都應賺到非常可觀的投資回報。我們不建議投資者跟股票談戀愛，但認為投資股票則需要理性現實，亦需要耐心等待。

此次新型冠狀病毒疫情擴散，短期將對市場情緒及整體經濟帶來負面影響。隨着中國成為全球供應鏈其中的重要部分，市場需留意跨國企業會否因此次疫情面臨暫時性的供應鏈中斷風險。

回顧2003年沙士時，當時消費佔中國國內生產總值增長貢獻不到40%，但現時國內消費則逾70%，消費對經濟的貢獻明顯重要，預期此次疫情爆發很可能對中國經濟的拖累程度較2003年時更為嚴重。中國經濟增長可能會因疫情受到一至兩個季度的影響而有放緩的危機，預期疫情過後，中央政府將透過刺激經濟政策，如減息、鼓勵基礎建設支出及刺激消費等措施，以對抗經濟可能出現放緩的影響。

疫情持續擴散，除引起全球市場關注，生物科技行業及醫療保健行業股成為焦點。展望美國後市，行業將聚焦在美國選舉政策及藥價、重磅藥物研發及創新、非酒精性脂肪性肝炎藥證，以及行業創新。現時生物科技及製藥行業具有強大的長期需求背景支持，生技行業的快速發展、醫療突破、效用提升，以及美國食品藥物監督管理局對藥品審核增加，均可帶動行業發展，為長線投資者提供很好的投資機會。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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