潘梓生：疫情對銅價打壓巨大

中國的新型冠狀病毒疫情仍未有平復迹象，加上內地延長農曆新年假期，各地實施「封城」措施等壓制疫情進一步擴散，對經濟打擊的影響是直接、快速而巨大。經濟活動停滯，無疑對內地經濟帶來沉重影響，人民幣在中美達成貿易協議後曾重上6.85的水平，但疫情擴大後便一度急跌並曾下破七算。

人民幣急速貶值，對作為全球最大銅消費國的中國而言，購買力急速下滑，加上經濟活動停滯，可以預見中國將大幅減少原材料需求，基本金屬價格也因而急跌，銅價更連跌11日，累計跌幅近13%。

有些分析以03年沙士為例指，因疫情下跌屬短暫，疫情過後資產價格會迅速反彈，惟現時市場仍需要消化中國經濟大幅停頓的影響，加上疫情仍未有迹象受控，資產價格跌勢難以停止。

現時市場正處理「黑天鵝」的時刻，若疫情未能夠因醫療改善而受控，恐怕要待天氣回暖時才出現新機，即經濟活動要待5至6月才能回復正常。現時市場買方興趣必定相當有限，因此即使銅價近期出現大跌，同時跌近5,500美元的近3年新低，相信後市向下尋底的機會仍高，投資者應暫時離場控制風險至上。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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