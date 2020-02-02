郭家耀：小米業務前景樂觀　宜趁低吸納

調查機構Canalys發表報告指出，去年第四季中國智能手機出貨量按年跌15%至8,530萬台，屬連續第11個季度下跌。去年全年內地智能手機銷售按年跌7%至3.69億台，反映智能手機於傳統旺季銷售顯著疲弱，當中4G智能手機需求不振，廠商紛紛期待5G手機可扭轉局面。

該報告認為，華為於去年第四季出貨量為3,300萬台，第二、三季庫存增加，為品牌第四季表現帶來負面影響。公司在5G智能手機出貨量上市佔率高，但廠商需助渠道夥伴消除4G手機的庫存壓力，才能安排5G手機大量推出市面。蘋果去年第四季扭轉跌勢，

市佔率升至11.8%，是八個季度以來最好，而iPhone出貨量跌幅亦縮至12%，達1,000萬台，主因iPhone 11定價具競爭力，該款手機亦是內地最好賣的4G手機，反映蘋果配合其硬件及服務生態系統的強勢，仍有能力推售新產品，相信到5G iPhone真正來臨時客戶升級的比率亦會更高。手機廠商今年出貨量應有明顯改善，有利配件廠的訂單表現，後市仍值得看好。

小米在海外市場發展良好，截至2019年9月底，小米已進入全球90個國家及市場，境外市場收入佔比達49%，首三個季度境外總營收接近100億美元。

此外，5G是內地手機業務的重心。在2020年，小米將在中國發布超過10款5G手機，預計在其他國家逐步建立5G業務。去年8月小米推出首款5G手機，12月再公布價格低於300美元的Redmi K30 5G手機，成為目前市場上價格最低的5G手機，相信其在5G手機市場具有相當競爭力，業務前景樂觀，可趁股價近期調整趁低吸納。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)