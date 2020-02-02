【星期一‧炒啲乜】A股開局難有運行　港股點算好？

中國湖北武漢疫情禍及全球，市場對疫炎憂慮揮之不去，港股踏入鼠年未好過，上周3個交易日(1月29至31日)恒指累跌1,637點或5.8%，若單計1月跌幅更達6.6%，為2016年以來表現最差的1月份；美股三大指數周五(1月31日)收市亦急挫1%至2%。參考港股ADR走勢，恒指周一(2月3日)開市應該跌多升少，二萬六點大關笈笈可危。

本周市場焦點定必落在因疫情而延遲周一復市的內地股市，綜觀全球經濟持續衰退，且股市疲弱，A股「紅盤」高收機會微，其中若然滬綜指跌2.8%或以上，將為20年以來最慘的新年行情。

投資者入市要審慎，並不妨參考以下專家財經的分析及建議，為你投資做好準備。

1、【陳鳳珠：料A股復市或可帶動恒指反彈】

2、【曜熊理財：中國基金具入市機會】

3、【陳汝銘：網龍目標價看21.9元】

4、【葉尚志：低吸優質股 港交所260元以下可吼】

5、【鄺紫珊：疫情恐慌唔駛亂 嚴選優質行業股】

6、【潘梓生：疫情對銅價打壓巨大】

7、【郭家耀：小米業務前景樂觀 宜趁低吸納】

－－－－－－