武漢肺炎：港府料今年經濟繼續收縮風險大大提高

財政司司長陳茂波在其網誌表示，香港經濟在2019年陷入負增長，踏入2020年之際，仍未擺脫持續下滑的風險，卻又遇上新型冠狀病毒肺炎疫情的威脅，肯定會對經濟造成雙重打擊。過去大半年備受壓力的餐飲、零售、旅遊及消費行業，將陷入更深的寒冬，中小企及打工仔承受的壓力亦將會更大。

在疫症出現之前，市場上不同機構對香港今年經濟預測介乎增長2%至負增長4.1%，預測的中位數是零增長。至於政府對今年經濟的預測，現時還未敲定，疫情的發展及持續時間會是主要考慮因素之一。估計疫情將令今年經濟繼續收縮的風險大大提高，也會影響到政府收入減少及支出增加，意味財政赤字可能進一步上升。

不過，港府會確保所有防疫及抗疫工作、以及醫療體系，都會得到充足的財政資源，讓香港可以打好這場防疫戰。在金融市場方面，港府一直率領相關部門及各金融監管機構，做好實時、全方位及跨市場的監察與協調。疫情蔓延雖令本港以及海外主要股市受壓，但香港市場的交易及交收依然穩妥和有秩序進行。未來會保持警覺，繼續緊密監察，確保香港的金融安全。

－－－－－－