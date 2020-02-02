武漢肺炎：上交所上市公司可申請延至4月底披露業績

上海證券交易所周日(2日)發布通知，上市公司如因受疫情影響，預計難以在原預約日期披露2019年年度報告，可以依規向上交所公司監管部門申請辦理延期至4月30日前披露。上市公司如因受疫情影響，預計難以在法定披露期限(4月30日)內披露2019年年度報告或2020年第一季度報告的，可聯繫上交所公司監管部門通報相關情況，當局將根據中證監統一部署，抓緊研究確定相關應對安排。

疫情防控期間，該所仍按照相關規則規定，正常受理發行人通過該所科創板審核業務系統提交的首次公開發行上市、上市公司重大資產重組及其他相關申請。

另外，該所免收註冊地在湖北省的上市公司2020年上市年費，免收2020年註冊地在湖北省新上市公司的上市初費和上市年費。

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