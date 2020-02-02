武漢肺炎：人行委員料金融30條可緩解經濟下行壓力

人民銀行等5個部門上周六(1日)發布《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》。內媒引述人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，金融30條措施的主要目的是緩解疫情帶來的經濟下行壓力，高效保障疫情防控所需要的資金支持。疫情在幾個月內對餐飲、零售、旅遊、交通等行業的企業，尤其是小微企業，會產生很大衝擊。因此國家需要用財政手段和金融措施來緩解這些壓力，幫助這些企業渡過難關。

為應對武漢肺炎在內地擴散，人行聯同財政部、中證監、銀保監及外匯局發出上述《通知》，提出5個部分共30項措施，包括加大對疫情防控相關領域的信貸支持力度，加強製造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持等。

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