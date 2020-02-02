武漢肺炎：分析料內地A股周一復市低開約5%

農曆鼠年長假後，內地A股周一(3日)將恢復交易。惟長假期間A股外圍期貨顯著下跌，南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恆表示，市場據新年假期後復市的港股，以至長假期間在新加坡交易的富時中國A50指數累計表現，預計A股主要指數周一開市要跌5%左右。

他指出，恒生指數過去3個交易日累跌約5.7%，但目前投資者對後市看法仍有分歧，部分認為短期恒指超賣，面臨技術反彈；另一些認為內地武漢肺炎疫情暫未見徹底好轉，後市可能反覆。

按目前滬深交易所公布計劃，A股鼠年首個交易日罕有延期至2月3日。不過，近日有部分券商猜測A股會否如期恢復交易，已進一步引起投資者憂慮。以港股及新加坡A50指數上周五(1月31日)收市價的話，市場估計A股主要指數或低開約5%，並預期市場波動較大，籲投資者及時留意市場信息及政策變化。

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