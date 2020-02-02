代理：1月整體物業成交登記金額創近4年新低

武漢肺炎疫情擴散，土地註册處於1月29日至2月2日期間關閉，加上適逢新春長假期，1月份土地註冊處工作日數減少，整體物業登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫為3,773宗，涉及金額約278.4億港元，分別創13個月及近4年新低。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，1月份一手樓暫錄605宗成交，總值72.6億元，按月暫跌6.3%及34.5%。雖然天水圍大型新盤熱賣，並於1月陸續登記，但土地註冊處工作日數減少，拖慢登記速度，以致宗數連續2個月低於1,000宗水平，並集中為低價上車新盤。

1月份最高登記宗數的新盤為天水圍Wetland Seasons Park，暫錄206宗及13.6億元。其次為啟德嘉峯匯，暫錄52宗及5.2億元。啟德尚‧珒溋暫錄28宗，總值3.9億元。

二手方面，1月暫錄1,989宗成交，涉及金額153.4億元，按月跌14.1%及20%。12月份適逢聖誕長假期，二手交投淡靜，以致1月的登記宗數創4個月新低，金額則創13個月新低。期內登記宗數最多的大型屋苑為嘉湖山莊，錄27宗；沙田第一城錄19宗；美孚新邨錄17宗；太古城錄16宗。

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