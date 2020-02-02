瑞幸咖啡遭「渾水」狙擊　指捏造財務運營數據

外國媒體報道，在美國上市的中國咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)成為沽空機構狙擊目標，其股價上周五一度大跌20%，收市跌幅收窄至約10%。

沽空機構渾水公司(Muddy Waters Research)表示，其收到了一份長達89頁的匿名報告，指控其從2019年第三季度開始捏造財務和運營數據，並已經演變成一場騙局。渾水認為這份報告是可信的。

該份報告表示，透過92個全職和1,400個兼職調查員跟蹤了981個工作日，收集及研究了超過2.5萬張收據和超過1萬個小時的門店錄像，最終發現瑞幸咖啡將2019年第三季度和第四季度，每店每日的商品銷量至少虛增了69%和88%，同時發現顧客下單的商品數量出現減少，從第二季度的每單1.38件商品已下跌至2019年第四季度的每單1.14件。

瑞幸咖啡創立兩年即上市被視為「神話」。公開資料顯示，瑞幸咖啡由神州優車集團原COO錢治亞創建，2017年10月第一家試運營門店開業。2019年5月17日，瑞幸咖啡在納斯達克股票交易所成功上市，上市之初市值達42.5億美元，並成為2019年以來在納斯達克IPO融資規模最大的亞洲公司。

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