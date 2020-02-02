男版沃倫！美總統候選人彭博擬向富人徵稅5萬億美元

美國民主黨總統候選人、紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)公布稅收政綱，若他能入主白宮，將在未來十年對高收入者和企業加稅約5萬億美元。

按照彭博的提案，現任美國總統特朗普在2017年公布的針對高收入者的減稅計劃將被廢除，年收入超過500萬美元者需繳納5%的「附加稅」，年收入超100萬美元的個人需繳納的資本利得稅也將有所提升。

彭博並非第一個提倡向富人加稅的總統候選人，但與其黨內競爭者不同，沃倫和桑德斯等提議對富人的資產按年收取一定比例的費用。

彭博此舉是變相向自己加稅，他作為金融資訊服務商彭博(Bloomberg)的創始人，身家超過500億美元。他巨大的財富也成為其他民主黨候選人攻擊的目標，​​稱彭博試圖「買下白宮」。

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