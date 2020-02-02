武漢肺炎：A股復市　中證監多招維穩

內媒報道，中國證監會相關部門負責人受訪時表示，A股市場將於2月3日(周一)開市是權衡各種因素的結果，又指銀行間市場、外匯市場、債券市場將於周一開市，若股市單方面休市，或導致跨市場交易的投資者出現流動性困難，金融體系的正常運行會出現障礙。

對於開市後A股市場可能出現的異動，有關部門將保持高度警惕，堅持底線思維，出台和研究對沖工具，緩解市場恐慌情緒。

此外，為做好特殊時期疫情防控工作，2月3日(周一)當晚起暫停期貨夜盤交易，具體的恢復時間另行通知。

為疏解相關企業的流動性困難，防範違約風險，降低市場影響，中證監將採取相關措施。一方面，對疫情防控期間到期的公司債券，發行人生產經營正常的，會通過設立綠色通道等措施，支持發新還舊；另一方面督促受託管理人加強與投資者的溝通協調，積極引導投資者對疫情防控期間到期的公司債券，通過與發行人達成展期安排、調整還本付息周期等方式，幫助發行人渡過困難期。

●內地金融市場2月3日(周一)即將復市，投資者必須留意以下時間：

【人民幣：人行上午9：15宣布中間價，9：30開始在岸交易】

反映國際市場的離岸人民幣兌每美元周四(30日)一度跌穿「7算」，與目前仍休市、反映內地市場的在岸人民幣價差為去年8月以來最大。投資者需關注人民銀行設定的每日中間價，這限制在岸人民幣上下波動區間在2%內。在岸人民幣兌每美元在春節前最後交易價為每美元兌6.9368元。

【股市：上午9：30開市】

自1月23日(年廿九)以來，即A股「收爐日」以來，富時中國A50指期跌約6%，一定程度上預示A股將大幅下挫。事實上，香港及台灣鼠年復市已率先大跌，下周一滬綜指只要跌2.8%或以上，就已將是20年以來最慘的新年行情。

【債券、回購、利率掉期：上午9：30首批報價】

因避險情緒上升、寬鬆貨幣政策可能性高，意味貨幣市場利率和債券孳息率可能下降。如5年期無本金交割的外幣兌人民幣利率交換(NDIRS，1項觀察貨幣借貸成本的指標)本周在海外市場跌至2016年8月以來最低，與在岸價差是2015年以來最高。

【金屬、農產(大宗商品)：上午9：00開始交易期貨】

預計上海的鐵礦石、鋼鐵、煉焦煤期貨將下跌。工廠可能面臨原材料取得困難，且工人返鄉會造成建築活動放緩。另外，中國鐵礦石期貨或許會跟上新加坡的價格暴跌，銅價則可能追隨倫敦，後者銅價跌至2017年以來最低。

農產品市場上，馬來西亞一周基準棕櫚油期貨出現大波動，包括十餘年以來最大單日跌幅。豆粕期貨亦可能下跌，因人們減少外食，導致肉類需求下降。橡膠則前景不明，可能因手套需求大增而漲，或是隨經濟需求下降而跌。

此外，周一人行將有約1.05萬億元人民幣的短期資金到期，是至少自2016年初以來最大的單日到期量。人行周日宣布，2月3日將開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應。

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