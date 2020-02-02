上海証大擬掛牌出售海門市項目
2020年02月02日 20:06
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上海証大(00755)公布，擬透過產權交易所，以公開掛牌方式，出售位於海門之附屬公司的全部股權及股東貸款，最低投標價為15.82億元人民幣(下同)，當中包括待售股份代價7.6億元和待售貸款8.22億元。
最低投標價與經調整資產淨額及待售貸款金額的總和為約17.67億元，折讓約10.4%。
所出售之公司主要從事物業開發，物業位於中國海門市海門濱江新城區，物業包括總土地面積約44.97萬平方米的多幅未開發地塊、總建築面積約27.48萬平方米的在建物業及待售物業，及總土地面積約13.33萬平方米的工業及綠化地塊，連同其上建有的兩幢商業樓宇及兩座工廠。
公司將召開之股東特別大會，尋求股東批准。
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