上海証大擬掛牌出售海門市項目

最低投標價與經調整資產淨額及待售貸款金額的總和為約17.67億元，折讓約10.4%。

所出售之公司主要從事物業開發，物業位於中國海門市海門濱江新城區，物業包括總土地面積約44.97萬平方米的多幅未開發地塊、總建築面積約27.48萬平方米的在建物業及待售物業，及總土地面積約13.33萬平方米的工業及綠化地塊，連同其上建有的兩幢商業樓宇及兩座工廠。

公司將召開之股東特別大會，尋求股東批准。

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