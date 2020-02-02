疫情續擴散！港股料先跌後回穩　二萬六關危危乎

儘管港股一月份已急瀉1,877點，惟武漢肺炎疫情陰霾未散，內地股市周一復市或會追跌，券商預期恒生指數本周或先跌後回穩，考驗26,000點關。

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，2月天氣尚未回暖，內地肺炎疫情可能持續擴散，為後市帶來不明朗因素。根據2003年「沙士」經驗，當確診及死亡個案持續上升，股市回復升勢機會不大。不過，由於恒指上周已累積跌幅，預計本周初將跟隨剛開市的A股下挫，並於本周後期回穩，短期支持位為26,000點，阻力位則為100天線水平，即27,000點。

溫氏續指，近期個別細價醫藥股出現炒作，惟他不建議現階段入市短炒，因為單靠消息主導股價是不健康的現象，短期波幅亦異常大，投資者難預測股價未來走勢。他預計5G概念板塊在本周或出現技術反彈。另外，新經濟板塊，如騰訊、阿里巴巴（09988）等，受內地疫情影響不大，現價宜逐步吸納。

大華繼顯執行董事梁偉源則認為，市場憂慮疫情持續將拖累內地經濟，他關注2月中國人民銀行會否再度降低存款準備金率或減息，紓緩民企融資困難；以及疫情會否隨着武漢「封城」兩星期而受控。不過，在疫情未完全受控下，他料港股本周先跌後回穩，支持位為26,000點；若內地有利好消息傳出，恒指可上望27,500點。

梁氏稱，踏入業績期，投資者可分段買入基本面良好且近期跌幅顯著的企業作中長線投資。他亦關注阿里巴巴、美團點評（03690）及小米集團（01810）稍後或被納入恒指成分股，有利其股價做好。加上這批新經濟股受疫情影響不大，他認為現在是「入市良機」。

統計顯示，過去10年恒指2月份的升市比率達60%，表現最好為2012年，升6.32%；表現最差則為2018年，跌6.21%。

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