樓價UPDATES：疫情蔓延　二手業主沽貨轉租

武漢肺炎持續擴散，二手業主沽貨轉租。有剛套現業主原打算換樓，見疫情蔓延感後市去向未明，即轉以9,500元承租屯門康利中心單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區淺水灣明慧園中層B室，實用面積約1,583方呎，套三房間隔，外望優美海景，近日以70,000元獲承租，實用呎租約44元，原業主於1998年4月以1,580萬元購入，現租出享租金回報率約5厘，現時屋苑暫無其他單位放租。

●堅尼地城寶翠閣A座高層4室，實用面積約279方呎，兩房間隔，望樓景，去年十月開始放盤，原開價600萬元，經議價後減價35萬元或約5.8%，終以565萬元沽出，實用呎價約20,251元，原業主於2014年7月以約397萬元購入，持貨7年轉手帳面獲利約168萬元，物業升值約42%。

●西區寶翠園5座中高層A室三房戶，實用面積約1,111方呎，以約56,000元放租數個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價5,000元，以51,000元租出，實用呎租約45.9元，新租客為外籍夫婦，睇樓三次後拍板決定承租，業主於2001年6月以約726.3萬元購入，現享回報約8.4厘。

●上環My Central中層E室，套三房連多用途房間隔，望市景，實用面積約837方呎，以約93,000元放租數個月後，議價後減價48,000元，以45,000元租出，實用呎租約53.8元，新租客為單身客，睇樓兩次即決定承租，業主於2017年11月以約2,429.9萬元購入上述單位。

●北角半山寶馬山花園1期5座中層B室，實用面積830方呎，套三房間隔，享山景，以1880萬元易手，實用呎價22,651元，原業主於1999年7月以675萬元買入，持貨21年，帳面獲利1205萬元，單位升值179%。

●鰂魚涌太古城太湖閣低層H室，實用面積約583方呎，兩房間隔，去年十二月起開始放租，原先叫價23,000元，經議價後減價2,000元或約8.7%至21,000元租出，實用呎租約36元，業主於1994年9月以約288.8萬元購入，現租出可享租金回報率約8.7厘。

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九龍區

●將軍澳首都1座右翼高層C室，實用面積680方呎，三房連套房間隔，原先叫價890萬元，有見肺炎疫情升溫，決定擴闊議價空間，最終減價73.2萬元或約8%，以816.8萬元沽出，實用呎價12,012元，原業主於2011年6月以455萬元購入，持貨約9年，現轉手帳面獲利361.8萬元離場，單位升值80%。

●將軍澳都會駅3座中高層A室，實用面積492方呎，屬兩房設計，吸引同區客承接上車，成交價約838萬元，實用呎價約17,033元，原業主於2007年7月以約283.8萬元購得，是次轉手帳面獲利554.2萬元，升值195%。

●鑽石山居屋龍蟠苑A座頂層單位，實用面積約426方呎，兩房間隔，望園林街景，近日以已補價自由市場價685萬元沽出，實用呎價16,080元，原業主於2016年11月以562萬元購入，當時已補地價，持貨逾3年轉手帳面獲利約123萬元，物業升值約22%。

●紅磡海逸豪園17座中層C室，實用面積約1,100方呎，套三房連工人套房，以3,312萬元成交，實用呎價約30,109元，原業主在2000年9月以約912.6萬元買入，持貨逾9年轉手帳面獲利約2,399.4萬元，物業升值逾2.6倍，該盤上月錄得4宗二手成交，平均實用呎價約23,792元。

●旺角利奧坊.凱岸2座高層B室，實用面積251方呎，一房間隔，擁開放式廚房，議價後以每月15,800元租出，實用呎租63元，上址業主於2018年7月以695萬元購入，現成功租出單位，可享2.7厘租金回報。

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新界區

●屯門康利中心中層E室，實用面積295方呎，兩房間隔，剛以9,500元租出，實用呎租32.2元，新租客為一對年輕夫婦，早前賣出自置物業，原本打算農曆新年後入市換樓，但見近期新型肺炎疫情蔓延，後市未明，遂擱置換樓，轉租上址，打算待疫情過去再入市。上址業主於2000年以80萬元購入單位，現租出單位，租金回報逾14厘。

●屯門居屋新圍苑B座中層5室，實用面積401呎，兩房一廳，區內客因原居住所進行裝修，為方便視察裝修進度，加上市場短租的盤源不多，決定以月租11,000元承租單位，並一次過繳付期內租金，實用呎租27.4元，以現時同類型單位的銀行估值價約389萬作計算，租金回報率可達3.4厘。

●荃灣柏傲灣1A座高層B室，實用面積826方呎，三房套房間隔，享海景，以1,730萬元沽出，實用呎價20,944元，原業主則於2017年1月以1524萬元一手買入單位，持貨3年，辣招鬆綁即沽，帳面獲利206萬元，升值13.5%。

●天水圍居屋天頌苑F座低層2室，實用面積650方呎，三房兩廳連套房，外區白表客表示有親友居於天水圍，決定以未補價第二市場偵408萬元「即睇即買」，實用呎價為6,277元，稍低於市價。

●天水圍栢慧豪園5座高層A室，實用面積494方呎，兩房兩廳設計，有一直居於同屋苑租客，熟悉區內環境，更表明一次過預繳半年的租金，故業主增加議幅，減租200元，以月租11,800元租出單位，實用呎租23.9元，若以現時同類型單位的銀行估價約631萬作計算，租金回報率為2.2厘。

●元朗Grand YOHO錄本月首宗二手成交，單位為1座高層A室兩房戶，實用面積約498方呎，原業主數月前開價約808萬元放售，有見市況波動，近日提高議價空間，吸引區內投資客洽商承接，終以768萬元成交，實用呎價約15,422元，原業主於2016年9月以約695.2萬元購入上址，轉手帳面獲利約72.8萬元，物業升值約10.5%。

●元朗采葉庭16座高層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，外望內園景觀，近日微減租500元或約4%，以13,000元獲承租，實用呎租約28.3元，業主於2012年4月以296萬元購入上述單位，現租出享租金回報率逾5厘，屋苑現時約有8個租盤，最低入場價由13,000元起。

●沙田富豪花園A座中層D室，實用面積725方呎，三房間隔，日前以850萬元易手，實用呎價11,724元，原業主則於2002年以195萬元購入單位，持貨18年，是次沽出單位帳面獲利655萬元，單位升值約3.4倍。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座低層D室，實用面積411方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以650萬元易手，實用呎價15,815元，原業主於2012年以322萬元購入，持貨8年帳面獲利約328萬元，單位升值約102%。

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