武漢肺炎：A股復市凶多吉少　短期料挫8%

受中國武漢肺炎疫情影響，內地股市延遲至2月3日(周一)才復市，但於沉重的沽壓累積下，有券商坦言，滬、深股市於鼠年首個交易日或「凶多吉少」，短期內或再挫約5至8%。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，內地是今次疫情的「暴風眼」，相信內地股市假後復市亦「無運行」。他更不排除滬綜指會出現斷崖式下挫，短期或下試2,780點至2,800點，即較豬年「收爐日」至少有逾5%潛在跌幅。

中國人民銀行周日則率先採取「維穩措施」，公布將開展1.2萬億元人民幣公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應，銀行體系整體流動性比去年同期多9,000億元人民幣。

不過，馮氏認為即使有資金入場托市，預料「撲火」效應不大，A股潛在跌幅料僅收窄至4%或以下。展望二月，A股將反覆尋底，下跌水位料約8%左右，故不宜輕舉妄動。

統計過去十個生肖年A股首個交易日表現，發現滬、深兩市只有三次升市紀錄，即A股跌市比率高達70%。其中，以一二年復市後表現最傷，滬綜指及深成指全日跌1.47%及2.02%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，參考在港上市、追蹤內地股市的A股交易所買賣基金（ETF），如南方A50（02822）及華廈滬深300（03188）上周股價各累挫7.87%及8.06%，或預示A股開市將有約8%跌幅，意味滬綜指將考驗2,737點支持位。

有分析指，去年國際指數公司MSCI明晟分階段納入A股期間，引入的外資持倉底位為2,800點左右，因此滬綜指若失守該關口，或會觸發外資「散水」沽貨。

事實上，外資掃貨步伐已顯著減慢，今年一月透過滬深股通只是淨買入約383.91億元人民幣的A股，按月減少47.4%。滬深港通的北向及南向交易同步恢復交易。

●內地其他金融市場同日復市，投資者必須留意以下時間：

【人民幣：人行上午9：15宣布中間價，9：30開始在岸交易】

反映國際市場的離岸人民幣兌每美元周四(30日)一度跌穿「7算」，與目前仍休市、反映內地市場的在岸人民幣價差為去年8月以來最大。投資者需關注人民銀行設定的每日中間價，這限制在岸人民幣上下波動區間在2%內。在岸人民幣兌每美元在春節前最後交易價為每美元兌6.9368元。

【債券、回購、利率掉期：上午9：30首批報價】

因避險情緒上升、寬鬆貨幣政策可能性高，意味貨幣市場利率和債券孳息率可能下降。如5年期無本金交割的外幣兌人民幣利率交換(NDIRS，1項觀察貨幣借貸成本的指標)本周在海外市場跌至2016年8月以來最低，與在岸價差是2015年以來最高。

【金屬、農產(大宗商品)：上午9：00開始交易期貨】

預計上海的鐵礦石、鋼鐵、煉焦煤期貨將下跌。工廠可能面臨原材料取得困難，且工人返鄉會造成建築活動放緩。另外，中國鐵礦石期貨或許會跟上新加坡的價格暴跌，銅價則可能追隨倫敦，後者銅價跌至2017年以來最低。

農產品市場上，馬來西亞一周基準棕櫚油期貨出現大波動，包括十餘年以來最大單日跌幅。豆粕期貨亦可能下跌，因人們減少外食，導致肉類需求下降。橡膠則前景不明，可能因手套需求大增而漲，或是隨經濟需求下降而跌。

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