東方日報B1：疫情恐慌蔓延　港股恐碌落二萬六

恒指本周料跟隨A股下挫，下試二萬六千點關。

儘管港股1月份已急瀉1,877點，惟武漢肺炎疫情陰霾未散，內地股市周一復市或會追跌，券商預期恒生指數本周或先跌後回穩，考驗26,000點關。

本報統計顯示，過去十年恒指2月份的升市比率達60%，表現最好為2012年，升6.32%；表現最差則為2018年，跌6.21%。

中投傲揚基金經理溫鋼城認為，2月天氣尚未回暖，內地肺炎疫情可能持續擴散，為後市帶來不明朗因素。據2003年「沙士」經驗，當確診及死亡個案持續上升，股市回復升勢機會不大。不過，恒指上周已累積跌幅，預計本周初將跟隨剛開市的A股下挫，並於本周後期回穩，短期支持位為26,000點，阻力位則為100天線水平，即27,000點。

大華繼顯執行董事梁偉源則認為，市場憂慮疫情持續將拖累內地經濟，他關注2月中國人民銀行會否再度降低存款準備金率或減息，紓緩民企融資困難；以及疫情會否隨着武漢「封城」兩星期而受控。不過，在疫情未完全受控下，他料港股本周先跌後回穩，支持位為26,000點；若內地有利好消息傳出，恒指可上望27,500點。

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